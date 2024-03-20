Росіяни відзвітували про знищення офіцерів НАТО в Одесі

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації SPRAVDI.

За повідомленням пропагандистів, російська армія вдарила ракетами “по базах інструкторів в Одесі” і ліквідувала офіцерів Пентагону та Міноборони Німеччини.

Зазначається, що такі заяви про знищення “західних інструкторів”, “найманців НАТО” – це звичайна тактика росіян для інформаційного супроводу військових злочинів, коли гинуть цивільні.

Подібні фейки поширювалися після ударів по піцерії в Краматорську та по кав’ярні в селі Гроза, де відбувався поминальний обід і загинули п’ятдесят дев’ять мирних українців.

У центрі пояснили, що росія поширює фейки про нібито знищення іноземних військових під час ударів по українським містам з метою просування наративу, що рф воює не з Україною, а з НАТО.

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15 березня армія росія завдала ракетного удару по Одесі ймовірно двома ракетами Іскандер. Удар прийшовся по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

На допомогу постраждалим негайно вирушила бригада медиків і рятувальники. Але щойно вони приступили до виконання своїх службових обов’язків, ворог завдав у те саме місце повторного ракетного удару.

Серед загиблих – фельдшер Сергій Ротару, двоє рятувальників, командир полку поліції “Цунамі” Олександр Гостіщев і колишній заступник мера Сергій Тетюхін.

Загалом унаслідок терористичної атаки Одеси 15 березня 2024 року загинула 21 людина і понад 50 осіб постраждали.

Зруйновано будівлю рекреаційного об’єкта, пошкоджено понад шість десятків приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, автомобілі швидкої допомоги та рятувальників.

Раніше російські пропагандисти запустили фейк, стверджуючи, що одеських школярів вербують на фронт.

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