В россии запустили нелепый фейк об одесских школьниках

Как отмечают журналисты StopFake, россияне распространяют скриншоты анкеты, которая якобы проводится для улучшения работы школы.

В этой анкете есть бессмысленные вопросы, например, готовы ли школьники «пойти в ВСУ на летнюю подработку». Но понятия «подработка» в украинской армии нет. Украинское законодательство четко определяет, что на срочную военную службу призывают граждан Украины, которым исполнилось 18 лет, в случае мобилизации также призывают украинцев в возрасте от 18 лет.

Также для школьников придумали «должности», которых не существует. Например, «промоутер по раздаче повесток». Согласно украинскому законодательству, школьники не могут этим заниматься.

Кроме того, анкета содержит немало ошибок, свидетельствующих о том, что ее создавал человек, который не знает украинского языка. Даже первая графа написана с ошибкой – вместо ПІБ написано ПІО.

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