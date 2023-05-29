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В россии запустили нелепый фейк об одесских школьниках

В россии запустили нелепый фейк об одесских школьниках

Россиские пропагандисты запустили фейк утверждая, что одесских школьников вербуют на фронт.

Как отмечают журналисты StopFake, россияне распространяют скриншоты анкеты, которая якобы проводится для улучшения работы школы.

В этой анкете есть бессмысленные вопросы, например, готовы ли школьники «пойти в ВСУ на летнюю подработку». Но понятия «подработка» в украинской армии нет. Украинское законодательство четко определяет, что на срочную военную службу призывают граждан Украины, которым исполнилось 18 лет, в случае мобилизации также призывают украинцев в возрасте от 18 лет.

Также для школьников придумали «должности», которых не существует. Например, «промоутер по раздаче повесток». Согласно украинскому законодательству, школьники не могут этим заниматься.

Кроме того, анкета содержит немало ошибок, свидетельствующих о том, что ее создавал человек, который не знает украинского языка. Даже первая графа написана с ошибкой – вместо ПІБ написано ПІО.

Фейк об одесских школьниках

Ранее российские агрессоры запустили фейк про радиоактивный контейнер в Черноморске, который убивает рабочих порта.

Кроме того, вражеские телеграм-каналы распространяли фейк про то, что одесситов будут хватать на улицах и сразу отправлять на передовую.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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