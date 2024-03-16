Ракетный удар по Одессе 15 марта: погиб уважаемый педагог

Об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

«Опытный специалист, добросовестный работник, Березный А.З. пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников нашего учебного заведения. Его любили и педагоги, и соискатели образования. Он всегда щедро делился своими знаниями, искренне делился добротой своего сердца.

Коллектив учебного заведения глубоко грустит по поводу непоправимой потери и выражает искренние соболезнования семье, друзьям, знакомым и просит вспомнить Березного А.С добрым словом и светлым воспоминанием»,

– делятся коллеги погибшего педагога.

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О гибели Александра Березного сообщила и глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, мужчина работал заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

«Скорбная новость страшная, ужасная, несправедливая….перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надежного советчика и профессионала своего дела.

Вечная светлая память нашему коллеге и другу!»,

– написала Буйневич.

Напомним, в пятницу, 15 марта, российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты с территории оккупированного Крыма. В результате разрушена база отдыха на Даче Ковалевского, пострадали дома в частном секторе.

По состоянию на утро субботы, 16 марта, в больницах остаются более 50 пострадавших, из которых 9 человек – в тяжелом состоянии.

Число жертв обстрела сегодня выросло до 21 – утром в больнице скончался спасатель ГСЧС– водитель-пожарный Виталий Алимов. Он с коллегами выехал для оказания помощи пострадавшим после первого прилета ракеты и получил тяжелые травмы в результате повторного ракетного удара.

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В память о погибших сегодняшний день, суббота, 16 марта, объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.