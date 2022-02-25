Новости Одессы и Одесской области

Россия напала на Украину – первый день войны в Одессе: главные новости за 24 февраля

Россия напала на Украину – первый день войны в Одессе: главные новости за 24 февраля

Ранним утром, 24 февраля 2022 года, Россия вероломно начала широкомасштабное наступление на Украину.
Что происходило в этот страшный день в Одессе и Одесской области?

Рецепты

Около 5 часов утра войска РФ вторглись на Донбасс, а также начали бомбить крупные украинские города. Взрывы и работа сирен, извещающих о налете, были слышны в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе. В стране ввели военное положение.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

А командующий войск оперативного командования «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук обратился к жителям Одесской области и южных областей Украины. Он призвал людей стать единым фронтом в борьбе с агрессором и достойно перенести это испытание.

Между тем, одесситы бросились скупать в магазинах продовольствие, заправляться бензином и снимать наличные в банкоматах. Также резко взлетел курс доллара.

В разных частях Одессы были слышны взрывы. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Как оказалось, призывам властей соблюдать спокойствие и не впадать в панику и ажиотаж последовали далеко не все. На заправках образовались огромные очереди. А еще, как выяснилось, охранники не пускали людей в подвалы ОСМД, обозначенные как убежища.

О ситуации в центре Одессы рассказала наш корреспондент.

С 23:00 24 февраля до 05:00 25 февраля в Одессе и области был введен комендантский час.

В связи с введением в Украине военного положения департамент здравоохранения Одесского горсовета опубликовал список больниц, где можно укрыться от обстрелов.

Также о готовности предоставить убежище в нижних храмах, расположенных в подвальных и цокольных этажах церковных зданий Одессы, заявили в Одесской епархии УПЦ.

Украинские военные отбивали атаки, но не смогли удержать остров Змеиный в Одесской области.

Таковы были события Одессы и Одесской области в первый день войны. «Одесская жизнь» призывает не поддаваться паническим настроениям, не верить фейкам, получать информацию из проверенных официальных источников и главное, верить: Победа будет за нами! Все будет Украина!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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