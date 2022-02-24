Новости Одессы и Одесской области

В Одессе очереди на заправках, в продовольственных магазинах и у банкоматов

После начала российского вторжения жители Одессы бросились скупать в магазинах продовольствие, заправляться бензином и снимать наличные в банкоматах.

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Также взлетел курс доллара. В разных обменниках американскую валюту продают по цене от 40 до 50 грн. Покупают намного дешевле — по 29.

При этом руководство города и области просит всех не поддаваться панике, соблюдать спокойствие и по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу.

Заявляется, что ситуация полностью под контролем.

В стране введено военное положение, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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