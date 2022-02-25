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Одесские храмы готовы предоставить убежище в случае бомбежек

Одесские храмы готовы предоставить убежище в случае бомбежек

Одесская епархия УПЦ готова предоставить убежище в нижних храмах, расположенных в подвальных и цокольных этажах церковных зданий Одессы.

Рецепты

Как сообщили в епархии, силами духовенства и верующих эти помещения укомплектовываются продуктами, водой и всем необходимым для безопасного пребывания.

Также сообщается, что в храмах в присутствии верующих будут совершаться молебны с молитвой о мире в Украине.

Адреса храмов:

храмы Одессы

  • Свято-Успенский собор, ул. Преображенская, 70, тел.: +380 (94) 711-41-43;
  • Спасо-Преображенский собор, пл. Соборная, 3, тел.: +380 (94) 995-76-60;
  • Свято-Ильинский монастырь, ул. Пушкинская, 78, тел.: +380 (66) 730-11-28;
  • Свято-Спиридоновский храм, ул. Королева, 43в, тел: 097-284-63-53;
  • храм св. прав. Иоанна Кронштадского, ул. Академика Воробьева, 5В, тел.: +380 (48) 701-08-33;
  • храм свв. Иоакима и Анны, пос. Совиньон, ул. Коралловая, 15, тел.: +380 (93) 955-48-82; +380 (99) 111-37-41;
  • храм святых Виктора и Ирины, пгт. Авангард, ул. Цветочная, 1, тел.: +380 (67) 749-83-85.

Напомним, ранее в Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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