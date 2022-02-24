Пустые прилавки, очереди на АЗС и закрытые убежища: ситуация в Одессе

Призывам властей соблюдать спокойствие, не впадать в панику и ажиотаж следуют далеко не все. Кроме продуктов питания дефицитом скоро могут стать и лекарства. А еще возмущает ситуация с убежищами.

В большинстве одесских супермаркетов раскупили хлеб, крупы, консервы и другие основные продукты питания.

На заправках огромные очереди. Порой они блокируют все движение, как, например, на Среднефонтанской.

Наши корреспонденты сообщают также о появившихся очередях в аптеках. Где-то это 5 человек, а где-то несколько десятков.

Одессу обстреливают с самого утра, но ситуация с убежищами остается сложной. Так, в домовых чатах люди пишут, что охранники не пускают их в подвалы ОСМД, обозначенные как убежища.

Наша корреспондент попробовала попасть в убежище в Одесском политехе, но оно оказалось запертым. Как сказал охранник, «до особого распоряжения». По его словам, ректор политеха сказал «закрыть и никого не пускать».

Также в городе подорожало такси. Сегодня, например, в службе заказа Бонд наценка 100%.