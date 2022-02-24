Мэр Одессы обратился ко всем жителям города

Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации.

В стране введено военное положение. Вооруженные Силы Украины, Пограничная служба и все силовые структуры оперативно реагируют на ситуации.

В Одессе все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме. Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы.

В качестве укрытия для населения, помимо объектов гражданской защиты специального предназначения, могут быть использованы подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги и прочее.

Работает оперативный штаб. Координация наших действий со всеми военизированными структурами позволяет держать ситуацию в Одессе под контролем.

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