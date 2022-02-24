В Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов

В связи с введением в Украине военного положения департамент здравоохранения Одесского горсовета информирует о перечне городских медучреждений Одессы, где есть подвальные помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытия.
Киевский район
Городская больница №8:
- Фонтанская дорога, 110 – 752 кв. м.
Детская городская поликлиника №6:
- пр. Ак. Глушко, 32А – 194 кв. м;
- ул. Ак. Филатова, 7А – 787 кв. м.
Детская городская больница №2:
- ул. Дача Ковалевского, 81 – 618 кв. м.
Роддом №7:
- ул. Космонавтов, 11/13 – 175 кв. м;
- ул. Варненская 25/2 – 165 кв. м.
Малиновский район
Городская клиническая больница №1:
- ул. Мясоедовская, 32 – 989 кв. м;
- ул. Болгарская, 38 – 705 кв. м;
- ул. Старопортофранковская, 38 – 34 кв. м.
Городская клиническая больница №10:
- ул. Марш. Малиновского, 61А;
- ул. Марш. Малиновского, 71/1 – 2395 кв. м.
ЦПМСП №16:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1 – 114 кв. м.
Детская городская поликлиника №5:
- ул. Ген. Петрова, 80 – 400 кв. м.
Детская городская поликлиника №7:
- ул. Старопортофранковская, 46 – 283 кв. м.
Роддом №1:
- пер. Слепнева, 3 – 299 кв. м.
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом:
- ул. Атамана Головатого, 30 – 687 кв. м.
Городской психдиспансер:
- 1-й Разумовский пер., 4 – 357 кв. м.
Приморский район
Городская больница №5:
- ул. Троицкая, 37 – 92 кв. м;
- ул. Троицкая, 38 – 83 кв. м;
- Лидерсовский бульвар, 11 – 109 кв. м;
- пер. Красный, 9 – 43 кв. м.
Городская клиническая инфекционная больница:
- ул. Пастера, 5/7.
ЦПМСП №2:
- пер. Обсерваторный, 8 – 32 кв. м.
ЦПМСП №14:
- ул. Торговая, 29/31 – 1153 кв. м.
Детская городская поликлиника №3:
- ул. Еврейская, 11 – 549 кв. м.
Детская городская поликлиника №4:
- ул. Марш. Говорова, 26 – 64 кв. м.
Детский диагностический центр им. ак. Б.Я. Резника:
- ул. Дворянская, 10 – 472 кв. м.
Роддом №5:
- ул. Маршала Говорова, 28 – 1229 кв. м. В роддоме оборудовано бомбоубежище на 180 человек.
Стоматполиклиника №1:
- Приморский бульвар, 6 – 252 кв. м;
- ул. Степовая, 15 – 122 кв. м;
- ул. Дегтярная, 17 – 124 кв. м.
Суворовский район
Городская клиническая больница №11:
- ул. Ак. Воробьева, 5 – 470 кв. м.
Детская городская клиническая больница №3:
- ул. Ак. Заболотного, 26А – 1300 кв. м.
КДЦ (поликлиника) №29:
- ул. Ак. Заболотного, 32А – 190 кв. м.
Детская городская поликлиника №2:
- ул. Генерала Бочарова, 59 – 318 кв. м.
Специализированный Дом ребенка №3 «Солнышко»:
- пр. Добровольского, 149/5 – 750 кв.м.
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