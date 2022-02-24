Новости Одессы и Одесской области

В Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов

В Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов

В связи с введением в Украине военного положения департамент здравоохранения Одесского горсовета информирует о перечне городских медучреждений Одессы, где есть подвальные помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытия.

Киевский район

Городская больница №8:

  • Фонтанская дорога, 110 – 752 кв. м.

Детская городская поликлиника №6:

  • пр. Ак. Глушко, 32А – 194 кв. м;
  • ул. Ак. Филатова, 7А – 787 кв. м.

Детская городская больница №2:

  • ул. Дача Ковалевского, 81 – 618 кв. м.

Роддом №7:

  • ул. Космонавтов, 11/13 – 175 кв. м;
  • ул. Варненская 25/2 – 165 кв. м.

Малиновский район

Городская клиническая больница №1:

  • ул. Мясоедовская, 32 – 989 кв. м;
  • ул. Болгарская, 38 – 705 кв. м;
  • ул. Старопортофранковская, 38 – 34 кв. м.

Городская клиническая больница №10:

  • ул. Марш. Малиновского, 61А;
  • ул. Марш. Малиновского, 71/1 – 2395 кв. м.

ЦПМСП №16:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1 – 114 кв. м.

Детская городская поликлиника №5:

  • ул. Ген. Петрова, 80 – 400 кв. м.

Детская городская поликлиника №7:

  • ул. Старопортофранковская, 46 – 283 кв. м.

Роддом №1:

  • пер. Слепнева, 3 – 299 кв. м.

Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом:

  • ул. Атамана Головатого, 30 – 687 кв. м.

Городской психдиспансер:

  • 1-й Разумовский пер., 4 – 357 кв. м.

Приморский район

Городская больница №5:

  • ул. Троицкая, 37 – 92 кв. м;
  • ул. Троицкая, 38 – 83 кв. м;
  • Лидерсовский бульвар, 11 – 109 кв. м;
  • пер. Красный, 9 – 43 кв. м.

Городская клиническая инфекционная больница:

  • ул. Пастера, 5/7.

ЦПМСП №2:

  • пер. Обсерваторный, 8 – 32 кв. м.

ЦПМСП №14:

  • ул. Торговая, 29/31 – 1153 кв. м.

Детская городская поликлиника №3:

  • ул. Еврейская, 11 – 549 кв. м.

Детская городская поликлиника №4:

  • ул. Марш. Говорова, 26 – 64 кв. м.

Детский диагностический центр им. ак. Б.Я. Резника:

  • ул. Дворянская, 10 – 472 кв. м.

Роддом №5:

  • ул. Маршала Говорова, 28 – 1229 кв. м. В роддоме оборудовано бомбоубежище на 180 человек.

Стоматполиклиника №1:

  • Приморский бульвар, 6 – 252 кв. м;
  • ул. Степовая, 15 – 122 кв. м;
  • ул. Дегтярная, 17 – 124 кв. м.

Суворовский район

Городская клиническая больница №11:

  • ул. Ак. Воробьева, 5 – 470 кв. м.

Детская городская клиническая больница №3:

  • ул. Ак. Заболотного, 26А – 1300 кв. м.

КДЦ (поликлиника) №29:

  • ул. Ак. Заболотного, 32А – 190 кв. м.

Детская городская поликлиника №2:

  • ул. Генерала Бочарова, 59 – 318 кв. м.

Специализированный Дом ребенка №3 «Солнышко»:

  • пр. Добровольского, 149/5 – 750 кв.м.

Вы также можете узнать: Обновленный список бомбоубежищ в Одессе: адреса во всех районах

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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