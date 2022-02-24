В Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов

В одесской больнице №10 готовят к открытию новое отделение кардиологии В ГКБ №10 проведен капитальный ремонт корпуса, где будут работать: отделение интервенционной кардиологии и реперфузионной терапии на 40 коек, блок интенсивной терапии кардиологического профиля на 6 коек, отделение хирургии одного дня, служба реабилитации и кабинет телемедицины с медицинским медиацентром. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе всерьез возьмутся за бомбоубежища Вопрос готовности и доступности укрытий поднимался сегодня, 14 февраля, во время аппаратного совещания в Одесском городском совете. ПОДРОБНЕЕ