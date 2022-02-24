Остров Змеиный в Одесской области захватили российские оккупанты

По данным на вечер четверга, 24 февраля 2022 года, украинские военные отбивали атаки, но не смогли удержать остров Змеиный в Одесской области, и сейчас он в руках российских оккупантов. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

По данным пограничников, после обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации российских оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Кроме того, была утрачена связь с пограничниками, находящимися на остове, с воинами ВСУ.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен»,

– говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также напомнили, что сегодня враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону. Российские войска применили авиацию и вели обстрелы с кораблей.

Фото: odessamedia.net

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