Новости Одессы и Одесской области

Остров Змеиный в Одесской области захватили российские оккупанты

Остров Змеиный в Одесской области захватили российские оккупанты

По данным на вечер четверга, 24 февраля 2022 года, украинские военные отбивали атаки, но не смогли удержать остров Змеиный в Одесской области, и сейчас он в руках российских оккупантов.
Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

Рецепты

По данным пограничников, после обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации российских оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Кроме того, была утрачена связь с пограничниками, находящимися на остове, с воинами ВСУ.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен»,

– говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также напомнили, что сегодня враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону. Российские войска применили авиацию и вели обстрелы с кораблей.

Фото: odessamedia.net

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить