Обращение командующего войск оперативного командования «Юг» к жителям Одесской области

Сегодня, 24 февраля, в день, когда Россия вероломно напала на Украину, командующий войск оперативного командования «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук обратился к жителям Одесской области и южных областей Украины.
В своем обращении Андрей Ковальчук призвал людей стать единым фронтом в борьбе с агрессором и достойно перенести это испытание.
Текст обращения обнародовала Одесская областная государственная администрация.
Приводим текст обращении целиком:
Сегодня, 24 февраля 2022, Россия объявила Украине войну. Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование украинского государства и украинского народа. Эти действия – это полная бессмыслица и пренебрежение к международному праву и суверенитету независимых стран.
Времени на разговоры уже нет! Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокацию и ложь, имперские амбиции нам нужно остановить уже сегодня!
Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только в отношении Украины.
Совместными усилиями – народа и армии – мы должны стать единственным фронтом, как в 2014 году, против нашествия коварного оккупанта и агрессора.
Мы объединяемся перед угрозой! Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единственным фронтом! Наша сила – в единстве и уверенности!
Я как командующий войсками оперативного командования «Юг», горжусь своими подчиненными, горжусь украинцами, которые не поддаются панике и решительно готовы защищать свою страну и свою свободу.
Я рад, когда вижу готовность нашего резерва как можно скорее выдвинуться на укрепление рядов Вооруженных Сил Украины; когда слышу от гражданских о готовности вместе с нами защищать свою страну, свой дом, своих родных.
С 2014 года Вооруженные Силы Украины достойно противостояли агрессору и будут делать это и впредь! У нас есть надежное оружие, оснащение, техника. Но главное – у нас есть единственная цель: защитить государство и Вас, наших граждан, от коварного врага.
На нашей стороне – справедливость и правда. Мы – у себя дома. И нам решать, как должна развиваться наша страна.
Это испытание, через которое мы должны пройти. Решительно, все вместе, с холодным умом и выдержкой. Чтобы сохранить государство, чтобы Украина стала сильной, стала успешной.
Побеждают не только силой, побеждают духом! И украинцы это доказывали не раз в разные исторические эпохи!
От нашего сплоченного ответа сейчас зависит наше будущее.
Мы – это Украина!
Вместе – к Победе!
Слава Украине!
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