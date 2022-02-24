Обращение командующего войск оперативного командования «Юг» к жителям Одесской области

Сегодня, 24 февраля, в день, когда Россия вероломно напала на Украину, командующий войск оперативного командования «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук обратился к жителям Одесской области и южных областей Украины. В своем обращении Андрей Ковальчук призвал людей стать единым фронтом в борьбе с агрессором и достойно перенести это испытание.

Текст обращения обнародовала Одесская областная государственная администрация.

Приводим текст обращении целиком:

Сегодня, 24 февраля 2022, Россия объявила Украине войну. Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование украинского государства и украинского народа. Эти действия – это полная бессмыслица и пренебрежение к международному праву и суверенитету независимых стран.

Времени на разговоры уже нет! Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокацию и ложь, имперские амбиции нам нужно остановить уже сегодня!

Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только в отношении Украины.

Совместными усилиями – народа и армии – мы должны стать единственным фронтом, как в 2014 году, против нашествия коварного оккупанта и агрессора.

Мы объединяемся перед угрозой! Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единственным фронтом! Наша сила – в единстве и уверенности!

Я как командующий войсками оперативного командования «Юг», горжусь своими подчиненными, горжусь украинцами, которые не поддаются панике и решительно готовы защищать свою страну и свою свободу.

Я рад, когда вижу готовность нашего резерва как можно скорее выдвинуться на укрепление рядов Вооруженных Сил Украины; когда слышу от гражданских о готовности вместе с нами защищать свою страну, свой дом, своих родных.

С 2014 года Вооруженные Силы Украины достойно противостояли агрессору и будут делать это и впредь! У нас есть надежное оружие, оснащение, техника. Но главное – у нас есть единственная цель: защитить государство и Вас, наших граждан, от коварного врага.

На нашей стороне – справедливость и правда. Мы – у себя дома. И нам решать, как должна развиваться наша страна.

Это испытание, через которое мы должны пройти. Решительно, все вместе, с холодным умом и выдержкой. Чтобы сохранить государство, чтобы Украина стала сильной, стала успешной.

Побеждают не только силой, побеждают духом! И украинцы это доказывали не раз в разные исторические эпохи!

От нашего сплоченного ответа сейчас зависит наше будущее.

Мы – это Украина!

Вместе – к Победе!

Слава Украине!

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