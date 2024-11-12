Ремонтом многострадального одесского спуска займется всем известный подрядчик

Согласно информации, обнародованной на платформе Prozorro, соответствующий договор с фирмой подписало 11 ноября 2024 года Управление капитального строительства Одесского горсовета.

Стоимость работ оценили в 37,8 млн гривен. Строительство должно быть завершено до 31 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что компания «Ростдорстрой» стала являлся единственным участником этого тендера.

Согласно технической документации, на спуске планируется обустроить две дренажные системы, чтобы отвести воду со склона.

Основные работы запланированы на период с ноября 2024-го по апрель 2025 года. Уже к концу этого месяца на спуске Блажко начнут демонтировать трамвайные рельсы, что в свою очередь приведет к временному сокращению трамвайного маршрута №7.

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Как сообщалось, 18 сентября на очередной сессии Одесского горсовета было принято решение о ремонте спуска Блажко (Маринеско), поскольку там, несмотря на недавно проведенные работы, продолжают проседать трамвайные рельсы.

Сообщалось, что проблемный участок должен быть отремонтирован до конца 2024 года. На это депутаты горсовета выделили 5 млн грн.

Напомним, одесский спуск Виталия Блажко (тогда он еще именовался спуском Маринеско) был капитально отремонтирован той же компанией «Росдорстрой» в 2019-2020 годах, на что ушло почти 70 млн средств городского бюджета. Но в 2023 году здесь образовались трещины на проезжей части, а рельсы на уровне участка, где идет строительство высоток компании «Пространство», «просели».

Между тем часть спуска на участке, где просел грунт, планировали ремонтировать еще с начала года. Поскольку подпорная стенка уже построена, то сейчас суть работы состоит в том, что на спуске необходимо обустроить две дренажные системы, чтобы отвести воду.

Также мы сообщали, что с 1 декабря 2024 г. в Одессе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: трамваях с троллейбусами и в маршрутках.