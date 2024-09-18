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Ремонт спуска Маринеско: когда начнут и сколько продлится

Ремонт спуска Маринеско: когда начнут и сколько продлится

Сегодня, 18 сентября 2024 года, на очередной сессии Одесского горсовета приняли решение касательно ремонта злосчастного спуска Маринеско, где, несмотря на недавно проведенные работы, продолжают проседать трамвайные рельсы.

Согласно докладу вице-мэра Александра Филатова, проблемневй участок должен быть отремонтирован до конца года. На это депутаты горсовета выделили 5 миллионов гривен.

Напомним, одесский спуск Маринеско был капитально отремонтирован компанией «Рослорстрой» в 2019-2020 годах, на что ушло почти 70 миллионов средств городского бюджета. Но в 2023 году здесь образовались трещины на проезжей части, а рельсы на уровне участка, где идет строительство высоток компании «Пространство», «просели».

Между тем часть спуска на участке, где просел грунт, планировали ремонтировать еще с начала года. Поскольку подпорная стенка уже построена, то сейчас суть работы состоит в том, что на спуске необходимо устроить две дренажные системы, чтобы отвести воду.

В настоящее время проектные работы уже завершены и подходят к концу экспертные исследования. После завершения экспертизы в мэрии планируется объявить тендер на ремонт, а до конца октября заключить договор с подрядчиком.

По словам авторов проекта, для выполнения этой работы нужно в идеале семь, а минимально – четыре месяца.

«Мы будем просить, чтобы он сделал еще быстрее — где-то через два с половиной или три месяца – эту работу», – сообщил Александр Филатов.

Читайте также: Как пьяница и картежник из Одессы стал личным врагом Гитлера: история Александра Маринеско и одноименного спуска.

Источник: USIonline.com, фото Марии Котовой

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