Ремонт спуска Маринеско: когда начнут и сколько продлится

Согласно докладу вице-мэра Александра Филатова, проблемневй участок должен быть отремонтирован до конца года. На это депутаты горсовета выделили 5 миллионов гривен.

Напомним, одесский спуск Маринеско был капитально отремонтирован компанией «Рослорстрой» в 2019-2020 годах, на что ушло почти 70 миллионов средств городского бюджета. Но в 2023 году здесь образовались трещины на проезжей части, а рельсы на уровне участка, где идет строительство высоток компании «Пространство», «просели».

Между тем часть спуска на участке, где просел грунт, планировали ремонтировать еще с начала года. Поскольку подпорная стенка уже построена, то сейчас суть работы состоит в том, что на спуске необходимо устроить две дренажные системы, чтобы отвести воду.

В настоящее время проектные работы уже завершены и подходят к концу экспертные исследования. После завершения экспертизы в мэрии планируется объявить тендер на ремонт, а до конца октября заключить договор с подрядчиком.

По словам авторов проекта, для выполнения этой работы нужно в идеале семь, а минимально – четыре месяца.

«Мы будем просить, чтобы он сделал еще быстрее — где-то через два с половиной или три месяца – эту работу», – сообщил Александр Филатов.

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Источник: USIonline.com, фото Марии Котовой