Ремонтом багатостраждального одеського узвозу займеться всім відомий підрядник

Згідно з інформацією, оприлюдненою на платформі Prozorro, відповідний договір із фірмою підписало 11 листопада 2024 року Управління капітального будівництва Одеської міськради.

Вартість робіт оцінили у 37,8 млн гривень. Будівництво має бути завершено до 31 грудня 2025 року.

Варто зазначити, що компанія «Ростдорбуд» стала єдиним учасником цього тендеру.

Згідно з технічною документацією, на спуску планується облаштувати дві дренажні системи, щоб відвести воду зі схилу.

Основні роботи заплановані на період із листопада 2024-го до квітня 2025 року. Вже до кінця цього місяця на узвозі Блажка почнуть демонтувати трамвайні рейки, що призведе до тимчасового скорочення трамвайного маршруту №7.

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Як повідомлялося, 18 вересня на черговій сесії Одеської міськради було прийнято рішення про ремонт спуску Блажко (Маринеско), оскільки там, незважаючи на нещодавно проведені роботи, продовжують просідати трамвайні рейки.

Повідомлялося, що проблемна ділянка має бути відремонтована до кінця 2024 року. На це депутати міськради виділили 5 млн грн.

Нагадаємо, одеський узвіз Віталія Блажка (тоді він ще іменувався узвозом Маринеско) був капітально відремонтований тією ж компанією «Росдорбуд» у 2019-2020 роках, на що пішло майже 70 млн коштів міського бюджету. Але в 2023 році тут утворилися тріщини на проїжджій частині, а рейки на рівні ділянки, де йде будівництво висоток компанії «Простір», «просіли».

Тим часом частину спуску на ділянці, де просів ґрунт, планували ремонтувати ще з початку року. Оскільки підпірна стінка вже побудована, то зараз суть роботи полягає в тому, що на спуску необхідно облаштувати дві дренажні системи, щоб відвести воду.

Також ми повідомляли, що з 1 грудня 2024 року в Одесі зросте вартість проїзду в громадському транспорті: трамваях з тролейбусами та у маршрутках.