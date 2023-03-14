Новости Одессы и Одесской области

Одесский спуск Маринеско: исправленные «ошибки» и новшества на военном положении

Одесский спуск Маринеско: исправленные «ошибки» и новшества на военном положении

Очередная воздушная тревога застала меня на спуске Маринеско. Сразу вспомнилось, как совсем незадолго до войны, в феврале 2022 года, я изучала, как здесь исправляли «ошибки» после окончания затянувшегося (по причине ковидного карантина, если вы о таком еще помните) капитального ремонта спуска. Какой он сейчас, во время войны?

Спуск Маринеско: как там пошатнувшаяся плитка?

Тогда, год назад, одесситы жаловались на многие оставшиеся после ремонта «негаразды». Проблем было немало: шатающаяся плитка в самых разных «кусках» спуска, места, где ее вообще не уложили, несчастный старый парапет ближе к трамвайной остановке у Пересыпского моста, отсутствие ограждений у высаженных деревьев, из-за чего грязные потоки после дождя поливали обновленный спуск…

Я прошла вдоль трамвайных путей. Что касается плитки, то ее во многих местах уложили «по новой», еще и бортики появились. Напомню, что вдоль ограждения, за которыми возводились новые дома «Пространства на Софиевской», с плиткой были большие проблемы.

Что с плиткой в других местах спуска Маринеско? И здесь ситуация улучшилась, но не везде. Трещины, сколы, плитка, отошедшая от своего места, встречается в разных местах. Зато у высаженных деревьев все же появились бортики.

Одесса, спуск Маринеско,
Спуск Маринеско, плитка осыпалась
Спуск Маринеско, плитка
Спуск Маринеско, треснувшая плитка

Трамвайно-остановочные новшества на спуске Маринеско

Спуск сегодня показался очень безлюдным. Рабочий день. Опять же, воздушная тревога зачастила…

А вот что касается транспорта, то с ним все очень и очень активно. Сегодня ведь спуск Маринеско работает в «удвоенном» трамвайном режиме: здесь, кроме трамвая 12 маршрута, появился еще и тот самый «долгожданный седьмой» из не менее долгожданного реализованного проекта трамвайного маршрута «Север-Юг».

Спуск Маринеско, транспорт
Спуск Маринеско, трамвай
Дом на спуске Маринеско

Ближе к Пересыпскому мосту так и остался нетронутым старый парапет. Осыпается старичок, как и раньше… А вот остановочный комплекс радует глаз: он теперь оснащен информационным электронным табло и дорожным сферическим зеркалом с козырьком (благодаря выпуклой сферической форме такие зеркала увеличивают обзор, обеспечивая водителя более полной информацией).

Спуск Маринеско, парапет
Спуск Маринеско, парапет осыпается
Спуск Маринеско, остановка

Ну а жизнь продолжается. Заканчивается строительство «Пространства на Софиевской»: вы только посмотрите, как возведенные корпуса видоизменили спуск Маринеско! Ну а наши одесские патриотические котики появились и здесь: продолжают поднимать нам настроение и укреплять дух…

Читайте также: Обновленный одесский спуск Маринеско: обновления продолжаются.

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить