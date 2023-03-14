Одесский спуск Маринеско: исправленные «ошибки» и новшества на военном положении

Очередная воздушная тревога застала меня на спуске Маринеско. Сразу вспомнилось, как совсем незадолго до войны, в феврале 2022 года, я изучала, как здесь исправляли «ошибки» после окончания затянувшегося (по причине ковидного карантина, если вы о таком еще помните) капитального ремонта спуска. Какой он сейчас, во время войны?

Спуск Маринеско: как там пошатнувшаяся плитка?

Тогда, год назад, одесситы жаловались на многие оставшиеся после ремонта «негаразды». Проблем было немало: шатающаяся плитка в самых разных «кусках» спуска, места, где ее вообще не уложили, несчастный старый парапет ближе к трамвайной остановке у Пересыпского моста, отсутствие ограждений у высаженных деревьев, из-за чего грязные потоки после дождя поливали обновленный спуск…

Я прошла вдоль трамвайных путей. Что касается плитки, то ее во многих местах уложили «по новой», еще и бортики появились. Напомню, что вдоль ограждения, за которыми возводились новые дома «Пространства на Софиевской», с плиткой были большие проблемы.

Что с плиткой в других местах спуска Маринеско? И здесь ситуация улучшилась, но не везде. Трещины, сколы, плитка, отошедшая от своего места, встречается в разных местах. Зато у высаженных деревьев все же появились бортики.

Трамвайно-остановочные новшества на спуске Маринеско

Спуск сегодня показался очень безлюдным. Рабочий день. Опять же, воздушная тревога зачастила…

А вот что касается транспорта, то с ним все очень и очень активно. Сегодня ведь спуск Маринеско работает в «удвоенном» трамвайном режиме: здесь, кроме трамвая 12 маршрута, появился еще и тот самый «долгожданный седьмой» из не менее долгожданного реализованного проекта трамвайного маршрута «Север-Юг».

Ближе к Пересыпскому мосту так и остался нетронутым старый парапет. Осыпается старичок, как и раньше… А вот остановочный комплекс радует глаз: он теперь оснащен информационным электронным табло и дорожным сферическим зеркалом с козырьком (благодаря выпуклой сферической форме такие зеркала увеличивают обзор, обеспечивая водителя более полной информацией).

Ну а жизнь продолжается. Заканчивается строительство «Пространства на Софиевской»: вы только посмотрите, как возведенные корпуса видоизменили спуск Маринеско! Ну а наши одесские патриотические котики появились и здесь: продолжают поднимать нам настроение и укреплять дух…

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