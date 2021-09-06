Ремонт бульвара Жванецкого и напавшие на пловцов медузы: главные новости Одессы за 5 сентября

В воскресение, 5 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких значимых для города событиях.

В Одессе прошли соревнования по плаванию Oceanman. Были и сложности: пловцы пострадали от медуз, да и море штормило.

В 11 горбольнице открыли суперсовременное приемное отделение: с томографом и другим современным оборудованием. Изменился и сам подход к приему пациентов.

Известный одессит с партнерами передали миллион на восстановление сгоревшего костела.

В Одессе прошел марш в защиту животных: пришли сотни одесситов со своими четвероногими питомцами.

С улицы Гоголя убрали ограждение, ведущее на бульвар Жванецкого: что изменилось?

В Одессе школьные коридоры превратили в старинную улицу, а потом в виртуальный музей .

Одесситы создают оригинальный электротранспорт буквально из ничего.

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