Известный одессит с партнерами передали миллион на восстановление сгоревшего костела

4 сентября в Киеве серьезно пострадал от пожара Костел Святого Николая. Там же располагается Национальный дом органной и камерной музыки.

Пожарным удалось с правиться с огнем, но сгорели орган и часть зрительного зала. В Украине неравнодушные люди объявили сбор денег на восстановление костела.

За сутки удалось собрать почти 20 млн. гривен. Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер. В списке благотворителей и он сам с партнером по компании SD Capital Филиппом Грушко.

В очередной раз убеждаемся, что общая беда быстро и без лишних разговоров объединяет украинцев. Действовать вместе против неприятностей мы умеем блестяще, и я горжусь тем, что меня окружают такие крутые люди.

– написал бизнесмен в своем Facebook.

По его информации только за сутки были собраны 19,7 млн гривен на восстановление Костела святого Николая после пожара.

Андрей Ставницер приводит список тех, кто учувствует в реконструкции костела

Vladyslav Chechotkin Rozetka – ₴1млн

Philipp Grushko, я и SD Capital – ₴1млн

Олег Гороховский Monobank – ₴1млн

Rafal Juszczak Альфа-Банк Україна – ₴1млн

Aleksandr Konotopskyi Ajax Systems- ₴1млн

Andriy Vavrysh SAGA Development – ₴1 млн

Volodymyr Popereshnyuk Нова пошта – ₴1млн

Dragon Capital – ₴1млн

Artur Mkhitaryan Taryan Group – ₴1млн

Oleksandr Pysaruk Райффайзен Банк – ₴1млн

Vlad Shcolnik Форум и вездеходы Шерп – ₴1млн

Сергей Черненко ПУМБ – ₴1млн

ПриватБанк – ₴1млн

ENSO – ₴1млн

Maksym Shkil Група Компаній “Автострада” – ₴1млн

Епіцентр К – ₴1млн

UDP девелоперська компанія – ₴1млн

Maksim Koretskiy и Sergey Zhuykov, Blackshield Capital – ₴1млн

Alyona Degrik Айбокс Банк – ₴1,77 млн

У Монобанк в разделе «Благотворительность» есть пункт «Помощь Костелу» для всех клиентов.

По предварительной информации, озвученной министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, причиной пожара стали проблемы со старой проводкой, которая являлась частью оборудования органа:

Полиция рассматривает в настоящее время все возможные версии возгорания. После изучения записей с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло. Но основной версией на сейчас является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было больше 40 лет

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что в центре Одессы горел дом-памятник архитектуры – есть пострадавший

Фото из Facebook Андрея Ставницера и Дениса Монастрыского