Известный одессит с партнерами передали миллион на восстановление сгоревшего костела

4 сентября в Киеве серьезно пострадал от пожара Костел Святого Николая. Там же располагается Национальный дом органной и камерной музыки.
Пожарным удалось с правиться с огнем, но сгорели орган и часть зрительного зала. В Украине неравнодушные люди объявили сбор денег на восстановление костела.
За сутки удалось собрать почти 20 млн. гривен. Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер. В списке благотворителей и он сам с партнером по компании SD Capital Филиппом Грушко.
В очередной раз убеждаемся, что общая беда быстро и без лишних разговоров объединяет украинцев. Действовать вместе против неприятностей мы умеем блестяще, и я горжусь тем, что меня окружают такие крутые люди.
– написал бизнесмен в своем Facebook.
По его информации только за сутки были собраны 19,7 млн гривен на восстановление Костела святого Николая после пожара.
Андрей Ставницер приводит список тех, кто учувствует в реконструкции костела
- Vladyslav Chechotkin Rozetka – ₴1млн
- Philipp Grushko, я и SD Capital – ₴1млн
- Олег Гороховский Monobank – ₴1млн
- Rafal Juszczak Альфа-Банк Україна – ₴1млн
- Aleksandr Konotopskyi Ajax Systems- ₴1млн
- Andriy Vavrysh SAGA Development – ₴1 млн
- Volodymyr Popereshnyuk Нова пошта – ₴1млн
- Dragon Capital – ₴1млн
- Artur Mkhitaryan Taryan Group – ₴1млн
- Oleksandr Pysaruk Райффайзен Банк – ₴1млн
- Vlad Shcolnik Форум и вездеходы Шерп – ₴1млн
- Сергей Черненко ПУМБ – ₴1млн
- ПриватБанк – ₴1млн
- ENSO – ₴1млн
- Maksym Shkil Група Компаній “Автострада” – ₴1млн
- Епіцентр К – ₴1млн
- UDP девелоперська компанія – ₴1млн
- Maksim Koretskiy и Sergey Zhuykov, Blackshield Capital – ₴1млн
- Alyona Degrik Айбокс Банк – ₴1,77 млн
У Монобанк в разделе «Благотворительность» есть пункт «Помощь Костелу» для всех клиентов.
По предварительной информации, озвученной министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, причиной пожара стали проблемы со старой проводкой, которая являлась частью оборудования органа:
Полиция рассматривает в настоящее время все возможные версии возгорания. После изучения записей с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло. Но основной версией на сейчас является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было больше 40 лет
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что в центре Одессы горел дом-памятник архитектуры – есть пострадавший
Фото из Facebook Андрея Ставницера и Дениса Монастрыского