С улицы Гоголя убрали ограждение, ведущее на бульвар Жванецкого: что изменилось?

Изучив ситуацию, связанную с ремонтом второй части бульвара Жванецкого, можем констатировать: до конца еще далеко. Но кое-какие изменения появились, и их уже можно увидеть.

Напомним, ремонт второй части бульвара Жванецкого в Одессе начали в начале ноября прошлого года.

Позже с улицы Гоголя закрыли проход на бульвар — тоже в связи с ремонтом.

Сейчас это ограждение убрано, и мы можем видеть, как выглядит «кусочек» обновленной второй части бульвара Жванецкого. Но только тот, что тянется вдоль торца Шахского дворца. Далее вас снова встретит уже новое ограждение.

Итак, что же на обновленном куске? Новая плитка, новые перила, бордюры, фонари — все точно так, как в обновленной и открытой год назад первой части бульвара — от ул. Торговой до романтической арки рядом с Художественным музеем.

Скамеек вы здесь пока не увидите, зато можно посмотреть, как дальше продвигается ремонт…

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Фото Марии Котовой