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В Одессе школьные коридоры превратили в старинную улицу, а потом в виртуальный музей

В Одессе школьные коридоры превратили в старинную улицу, а потом в виртуальный музей

В городской школе №26 открыли виртуальный музей «Старопортофранковская – улица учебных заведений». Отрылся музей на День города, 2 сентября.

В Одессе школьные коридоры превратили в старинную улицу, а потом в виртуальный музей

В городской школе №26 открыли виртуальный музей «Старопортофранковская – улица учебных заведений». Отрылся музей на День города, 2 сентября.

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

История проекта началась еще в 2104 году. Тогда ученики школы стали собирать информацию об истории здания, в котором располагается их школа. Изначально в нем располагалось «Городское девичье училище».

Но, увлекшись историей, школьники собрали информацию обо всех учебных заведениях с улицы Старопортофранковской.

Впоследствии было решено представить результаты проекта оригинальным способом и с использованием современных технологий. Так и появилась идея создания виртуального музея «Старопортофранковская – улица учебных заведений».

Ученики 8-А класса вместе с учителями на основе собранной информацию, подготовили исторические видеоролики.

Историю улицы Старопортофранковской изобразили на стенах коридора школы. Рядом поместили QR-коды, просканировав которые можно увидеть исторические видеоролики и справки про изображенные здания.

Для рисунков пригласили профессиональных художников. Помогали им сами школьники и родители. Для того, чтобы получить средства на воплощение проекта, был организован сбор денег на краудфандинговой платформе.

По итогам проекта дети получили Диплом II степени на Городском конкурсе ученических проектов в номинации «Историко-краеведческий проект».

виртуальный музей на Старопортофранковской
виртуальный музей на Старопортофранковской
виртуальный музей на Старопортофранковской
виртуальный музей на Старопортофранковской
виртуальный музей на Старопортофранковской
виртуальный музей на Старопортофранковской
виртуальный музей на Старопортофранковской

Фото Департамента информации Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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