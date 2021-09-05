В городской школе №26 открыли виртуальный музей «Старопортофранковская – улица учебных заведений». Отрылся музей на День города, 2 сентября.

В Одессе школьные коридоры превратили в старинную улицу, а потом в виртуальный музей

В городской школе №26 открыли виртуальный музей «Старопортофранковская – улица учебных заведений». Отрылся музей на День города, 2 сентября.

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

История проекта началась еще в 2104 году. Тогда ученики школы стали собирать информацию об истории здания, в котором располагается их школа. Изначально в нем располагалось «Городское девичье училище».

Но, увлекшись историей, школьники собрали информацию обо всех учебных заведениях с улицы Старопортофранковской.

Впоследствии было решено представить результаты проекта оригинальным способом и с использованием современных технологий. Так и появилась идея создания виртуального музея «Старопортофранковская – улица учебных заведений».

Ученики 8-А класса вместе с учителями на основе собранной информацию, подготовили исторические видеоролики.

Историю улицы Старопортофранковской изобразили на стенах коридора школы. Рядом поместили QR-коды, просканировав которые можно увидеть исторические видеоролики и справки про изображенные здания.

Для рисунков пригласили профессиональных художников. Помогали им сами школьники и родители. Для того, чтобы получить средства на воплощение проекта, был организован сбор денег на краудфандинговой платформе.

По итогам проекта дети получили Диплом II степени на Городском конкурсе ученических проектов в номинации «Историко-краеведческий проект».

Фото Департамента информации Одесского городского совета