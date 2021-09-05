Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прошел марш в защиту животных: пришли сотни одесситов со своими четвероногими питомцами (фоторепортаж)

В Одессе прошел марш в защиту животных: пришли сотни одесситов со своими четвероногими питомцами (фоторепортаж)

5 сентября марши в защиту животных прошли по всей Украине, охваченными оказались 30 городов. Не осталась в стороне и Одесса.

Всеукраинская акция протеста направлена против живодёрства, эксплуатации животных в цирках, пушных ферм, притравочних станций, контактных зоопарков и дельфинариев.

«Нас достало, что издевательства над животными всё ещё продают как развлечения. Нас достало, что живодёров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится», – говорят организаторы.

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» снял, как проходил протест. Сотни одесситов пришли поддержать акцию. Многие пришли со своими четвероногими друзьями.

Ранее “Одесская Жизнь” анонсировала марш против издевательств над животными

Еще по теме: Одесситы заступились за лошадь: активисты грозятся разгромить все кареты для увеселения отдыхающих

В одесской полиции отреагировали на издевательства над лошадью – как сейчас себя чувствует конь Альберт

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить