В Одессе прошел марш в защиту животных: пришли сотни одесситов со своими четвероногими питомцами (фоторепортаж)

5 сентября марши в защиту животных прошли по всей Украине, охваченными оказались 30 городов. Не осталась в стороне и Одесса.

Всеукраинская акция протеста направлена против живодёрства, эксплуатации животных в цирках, пушных ферм, притравочних станций, контактных зоопарков и дельфинариев.

«Нас достало, что издевательства над животными всё ещё продают как развлечения. Нас достало, что живодёров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится», – говорят организаторы.

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» снял, как проходил протест. Сотни одесситов пришли поддержать акцию. Многие пришли со своими четвероногими друзьями.

Ранее “Одесская Жизнь” анонсировала марш против издевательств над животными

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