Везде бы так: в 11 горбольнице открыли суперсовременное приемное отделение

Кроме нового ремонта и современного оборудования там имеются все необхоимые средства для своевременной диагностики больных, в том числе томограф.

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

Открытие отделения приурочили ко Дню города, который в Одессе празднуют 2 сентября.

Приемно-диагностическое отделение обустроено в отдельно стоящем корпусе с оборудованным круговым подъездом машин «скорой помощи». Территория благоустроена, там сделали фонтан и зону отдыха.

Здание удобно расположено сразу напротив центрального входа в больницу. Продуманная логистика позволяют обеспечить максимально быстрое оказание помощи ургентным (требующим срочной помощи) пациентам.

В одном корпусе по принципу «emergency room» сконцентрированы все диагностические и лечебные экстренные службы: компьютерная томография, рентгенологическая, эндоскопическая и ультразвуковая диагностика, операционные залы, послеоперационный блок на восемь коек, палаты интенсивной терапии, палата терминальных состояний и инфекционный изолятор.

Мультидисциплинарные бригады врачей могут одновременно оказывать помощь пациенту с несколькими заболеваниями. За средства городского бюджета приобретены современное медицинское оборудование и мебель. Ожидается получение ангиографа, закупленного по государственной программе «Велике будівництво».

«Сегодня пациента с политравмой не нужно возить по всей больнице – он получит всю необходимую диагностику и лечение в одном отделении. Для ургентных больных иногда важна каждая минута, поэтому новое отделение, где под рукой все новейшее оборудование, – это спасенные человеческие жизни. Это один из подарков одесситам ко Дню города. Мы видим, как преображается Одесса, и показываем свое отношение к одесситам не на словах, а конкретными делами, создавая достойные условия для лечения пациентов и работы медиков», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов на открытии отделения.

Ранее в горклинбольнице №11 был проведен капитальный ремонт и открыты новые отделения гинекологии и переливания крови. Запланирован дальнейший поэтапный ремонт всех отделений больницы, в том числе создание в ГКБ №11 нового кардиологического отделения на 40 коек и 6 коек интенсивной терапии кардиологического профиля.

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За средства городского бюджета в городской клинической больнице №11 проведен полный капитальный ремонт здания с использованием современных строительных материалов и технологий. Прежними остались только несущие стены, которые были усилены, внутри же проведена полная перепланировка в соответствии с медицинским заданием. Также выбрано более 1000 кубометров грунта, что позволило оборудовать в подвале еще два этажа, где расположены склады медикаментов и подсобные помещения. Это позволило значительно увеличить площадь приемного отделения – до 1650 метров.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе на ремонт больницы №10 потратят 28 миллионов гривен

Фото департамента информации Одесского городского совета