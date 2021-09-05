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Шторм и нападения медуз: в Одессе прошли соревнования по плаванию Oceanman

Шторм и нападения медуз: в Одессе прошли соревнования по плаванию Oceanman

Пловцам пришлось столкнуться с трудностями: ветер поднял штормовые волны, а подошедшие к берегу медузы нещадно жалили пловцов, многим из которых понадобилась помощь медиков.

4 и 5 сентября в Одессе проходили соревнования по плаванию в открытой воде Oceanman Odesa 2021. В них приняли участие более 1000 участников.

Соревнования проходят в шести категориях – кроме состоявшихся накануне основных дистанций на выносливость 5 км и 10 км, сегодня прошли детский заплыв на 500 м, марафон 3 по 500 м, благотворительный заплыв 1 км и спринт 2 км.

Многие участники приехали из-за границы: Молдовы, Беларуси, Италии, Испании, Канады, Чили и Китая. Самому младшему участнику заплыва – 10 лет, а самым старшим – по 66.

Проведению соревнований мешали штормовые волны, но еще больше досаждали медузы корнероты.

Их было так много, что контактировали с ними почти все участники состязаний. И многие получили ожоги. В основном пострадали кисти рук и лица пловцов, так большинство их них были в гидрокостюмах, а лицо и руки оставались незащищенными.

Некоторые участники даже сошли с дистанции из-за медуз.

К счастью, ожоги от медуз проходят довольно быстро. Обычно достаточно нескольких часов.



oceanman 2021

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о том, что ждет участников Oceanman в этом году

Фото “Культурометр”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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