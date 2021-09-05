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Одесситы создают оригинальный электротранспорт буквально из ничего: как тебе такое, Илон Маск?

Одесситы создают оригинальный электротранспорт буквально из ничего: как тебе такое, Илон Маск?

В сети появилось видео замеченных в Одессе оригинальных средств передвижения на электротяге, в основе которых лежат банальные прокатные электросамокаты. А почему нет?

Легендарный бизнесмен, инженер и новатор Илон Маск признавался, что не создал никаких новых технологий, а свои технические революции совершил, просто доводя до ума уже существующие.

Именно по такой схеме и действуют юные одесситы. Берем два электросамоката и получаем электроролики. А если соединить самокат с тележкой – это уже будет, фактически, электромобиль.

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Видео из телеграм-канала XYDESSA, фото – Экобайк

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Редакция ПРОФИЛЬ

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