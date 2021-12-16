Реконструкция Одесской филармонии: со стороны Пушкинской установили леса (фото)

Недавно стартовавший капитальный ремонт Одесской филармонии продолжается. Сейчас строители взялись за фасад здания со стороны улицы Пушкинской.

Реконструкция Одесской филармонии продолжается, несмотря на дожди

Со стороны улицы Бунина лесов пока нет. Зато все здание обнесено строительным забором с баннерами «Большая реставрация». Собственно, с наклейки баннеров ремонт и начался. Как говорится, имидж – все…

В общем, сейчас строители устремились вверх, к крыше Филармонии, хотя совсем недавно копали вглубь. И даже «нарыли» загадочный подземный ход, назначение которого вызвало бурные дискуссии в городе.

Ранее мы рассказывали, что возле Одесской филармонии появился строительный забор, закрывший доступ к фасаду здания.

Это сделали в связи с началом реконструкции этого культурного объекта.

Напомним, что Одесская филармония, вместе с Одесским художественным музеем и Музеем Западного и Восточного искусства вошла в число участников всеукраинской программы восстановления архитектурных памятников и объектов культуры «Большая реставрация».

Также сообщалось, что на ближайшей сессии Одесского областного совета будет рассмотрен вопрос о присвоении Одесской филармонии имени известного скрипача и дирижера Давида Ойстраха. Такая инициатива поступила от коллектива самой филармонии.

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