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Реконструкция Одесской филармонии: со стороны Пушкинской установили леса (фото)

Реконструкция Одесской филармонии: со стороны Пушкинской установили леса (фото)

Недавно стартовавший капитальный ремонт Одесской филармонии продолжается. Сейчас строители взялись за фасад здания со стороны улицы Пушкинской.

Реконструкция Одесской филармонии продолжается, несмотря на дожди

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Со стороны улицы Бунина лесов пока нет. Зато все здание обнесено строительным забором с баннерами «Большая реставрация». Собственно, с наклейки баннеров ремонт и начался. Как говорится, имидж – все…

В общем, сейчас строители устремились вверх, к крыше Филармонии, хотя совсем недавно копали вглубь. И даже «нарыли» загадочный подземный ход, назначение которого вызвало бурные дискуссии в городе.

Ранее мы рассказывали, что возле Одесской филармонии появился строительный забор, закрывший доступ к фасаду здания.

Это сделали в связи с началом реконструкции этого культурного объекта.

Напомним, что Одесская филармония, вместе с Одесским художественным музеем и Музеем Западного и Восточного искусства вошла в число участников всеукраинской программы восстановления архитектурных памятников и объектов культуры «Большая реставрация».

Также сообщалось, что на ближайшей сессии Одесского областного совета будет рассмотрен вопрос о присвоении Одесской филармонии имени известного скрипача и дирижера Давида Ойстраха. Такая инициатива поступила от коллектива самой филармонии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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