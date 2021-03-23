Кто разработает проект реставрации одесской филармонии?

В Одесском областном совете ищут подрядчика, который разработает проект реставрации Одесской филармонии. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок Prozorro.

Стоимость работ оценена в почти 7 млн грн. Претенденты на выполнение заказа могут подавать свои предложения до 27 марта. Торги назначены на 29 марта.

Напомним, здание Новой биржи, где сейчас размещена филармония, отреставрируют в рамках президентской программы «Большая стройка».

Тем временем Одесская областная филармония начала подготовку к празднованию своего 90-летнего юбилея.

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Фото Инны Диденко