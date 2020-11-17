В итальянском дворике одесской Филармонии появилась «красота — страшная сила» (фото)

Итальянский дворик одесской Филармонии может теперь «похвастаться красотой — страшной силой». Там находится ресторан «Бернардацци», туда постоянно водят экскурсии, чтобы показать людям настоящую красоту, которая еще сохранилась в Одессе. И вот теперь там появилась какая-то «будка» с нелепой картинкой: барышня купается в чашечке кофе, а рядом — что-то вроде мега «пироженки-мороженки» в пластмассе.

Обо всем этот рассказала на своей странице в Facebook одесский экскурсовод Анна Куприй.

«Бернардацци, скажите, что вы пошутили. Что это не ваше. Что вам подкинули… Прямо по центру прекрасного «итальянского дворика» вот такая будка. «Крем кафе». А вот то справа, за аркой, на переднем плане — это большое пластмассовое мороженое. Или пирожное. Красота как она есть… Вот так заканчивается история мест с безупречным вкусом. Заводить в этот дворик гостей смысла теперь нет: атмосфера убита», — сокрушается Анна.

Вместе с Анной Куприй по этому поводу сокрушаются других экскурсоводы, краеведы, неравнодушные одесситы.

«Убого!», — пишет Михаил Козоровицкий. Другие сообщают:

«Гиды Одессы просят разъяснений — постоянно ли будет стенд во дворике?».

«Там был свой колорит. А теперь похоже на МАФ на Рынке еды».

Не остался в стороне по поводу спора об эстетике и хозяин «новшества». Он написал, что «в эти выходные мы не работали из-за карантина. Большой убыток. Мы подумали временно поставить точку для работы «на вынос» от нашего кафе, потому что с огромной вероятностью будет полный локдаун, и тогда будет совсем тяжко… Эстетики в нашем дворике эта конструкция не несет, спорить не буду»…

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Фото: Анна Куприй, mayak.org.ua