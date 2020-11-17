Новости Одессы и Одесской области

В итальянском дворике одесской Филармонии появилась «красота — страшная сила» (фото)

В итальянском дворике одесской Филармонии появилась «красота — страшная сила» (фото)

Итальянский дворик одесской Филармонии может теперь «похвастаться красотой — страшной силой». Там находится ресторан «Бернардацци», туда постоянно водят экскурсии, чтобы показать людям настоящую красоту, которая еще сохранилась в Одессе. И вот теперь там появилась какая-то «будка» с нелепой картинкой: барышня купается в чашечке кофе, а рядом — что-то вроде мега «пироженки-мороженки» в пластмассе.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Обо всем этот рассказала на своей странице в Facebook одесский экскурсовод Анна Куприй.

«Бернардацци, скажите, что вы пошутили. Что это не ваше. Что вам подкинули… Прямо по центру прекрасного «итальянского дворика» вот такая будка. «Крем кафе». А вот то справа, за аркой, на переднем плане — это большое пластмассовое мороженое. Или пирожное. Красота как она есть… Вот так заканчивается история мест с безупречным вкусом. Заводить в этот дворик гостей смысла теперь нет: атмосфера убита», — сокрушается Анна.

Вместе с Анной Куприй по этому поводу сокрушаются других экскурсоводы, краеведы, неравнодушные одесситы.

«Убого!», — пишет Михаил Козоровицкий. Другие сообщают:

«Гиды Одессы просят разъяснений — постоянно ли будет стенд во дворике?».

«Там был свой колорит. А теперь похоже на МАФ на Рынке еды».

Не остался в стороне по поводу спора об эстетике и хозяин «новшества». Он написал, что «в эти выходные мы не работали из-за карантина. Большой убыток. Мы подумали временно поставить точку для работы «на вынос» от нашего кафе, потому что с огромной вероятностью будет полный локдаун, и тогда будет совсем тяжко… Эстетики в нашем дворике эта конструкция не несет, спорить не буду»…

Читайте также: «Дворик искусств» в Одессе: город мечты под замком? 

Фото: Анна Куприй, mayak.org.ua

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить