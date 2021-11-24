Одесскую филармонию окружили забором – реставрация стартовала? (фото)

Возле Одесской филармонии накануне появился строительный забор. И очень скоро доступ к фасаду здания будет закрыт.

Таким образом, начались подготовительные работы перед капитальным ремонтом филармонии в рамках президентской программы “Большая реставрация”.

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Кто будет реставрировать Одесскую филармонию?

Напомним, в начале октября был объявлен тендер на проведение противоаварийных и неотложных консервационных работ в здании Новой биржи, где размещается филармония, а также благоустройство прилегающей территории.

Торги выиграла фирма “Экстерьер-Дизайн”, которая запросила за работы 53,8 млн грн притом, что изначально в управлении капитального строительства Одесской облгосадминистрации оценили первоначальный этап работ в 58,4 млн грн.

Согласно договору, “Экстерьер-Дизайн” должен завершить работы до 1 октября 2022 года.

Позже для реставрации здания объявят другой тендер. В целом реставрацию филармонии оценили в 150-170 млн грн.

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В здании филармонии планируют временно демонтировать лепной декор, укрепить фундамент, перекрыть несущие стены. Также необходимо отремонтировать кровлю над зрительным залом, забить трещины цементным раствором и провести гидроизоляцию стен. Кроме того, нужно будет замостить плиткой прилегающую территорию на площади 442 кв. м.

Строительная фирма “Экстерьер-Дизайн” зарегистрирована в Одессе. Указанный основной вид ее деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Отметим, что фирма регулярно выигрывает тендеры Одесского горсовета. Только в этом году она набрала подрядов на 177,3 млн грн.

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Фото 8 News и Культурометра