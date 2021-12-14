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При ремонте Одесской филармонии обнаружили загадочный подземный ход

При ремонте Одесской филармонии обнаружили загадочный подземный ход

Мнения одесситов в соцсетях разделились. Версии выдвигаются самые разные: от романтическо-конспирологических, до банально-технических.

Ход под филармонией — массонский тоннель?

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Таинственный проход обнаружился под главными воротами Филармонии на приличной глубине. Пока о назначении прохода, открывающегося за аркой, неизвестно.

Зато в фб-группе «Одесские краеведы» споры разгорелись нешуточные.

Есть одесситы, которые считают, что это тайный масонский тоннель, чтобы члены засекреченных собраний могли незаметно приходить и покидать здание биржи, коей первоначально являлась Филармония. Почему тайно? Дело в том, что в Российской империи были периоды, когда власти запрещали собрания тайных обществ.

Найденный под филармонией проход был нужен для техобслуживания подвалов

Но все таки большинство участников дискуссии придерживаются мнения, что назначение у тоннеля сугубо техническое. А именно – это был вентиляционный канал для отвода излишней влаги из подвалов и от фундамента здания.

А одесский краевед Дмитрий Жданов пояснил, что точное назначение тоннеля станет известно после того, как его обследуют.  Но наиболее вероятно, что это был проход для обсаживания подвальных коммуникаций – довольно распространённого решения для того времени, когда строилось здание.

Напомним, что недавно стартовала реконстркция здания Одесской Филармонии в рамках правительственной программы «Большая реставрация». О чем не забыли напомнить строители, первым делом обклеив забор соответсвующими банерами, и лишь потом приступив к, собственно, ремонту.

Напомним также, что Одесской филармонии хотят присвоить имя известного скрипача и дирижера Давида Ойстраха. Такая инициатива поступила от трудового коллектива филармонии.

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Фото Фэйсбук-группы «Интересная Одесса»

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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