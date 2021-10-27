Большая реставрация в Одессе: каким объектам повезло

Большинство памятников архитектуры в Украине нуждаются в восстановлении. Для этого в рамках правительственной программы «Большое строительство» был запущен проект «Большая реставрация».

В Одессе за государственный счет в рамках программы «Большая реставрация» пообещали отремонтировать филармонию, худмузей и музей западного и восточного искусства.

Как отбирали объекты для Большой реставрации в Украине и Одессе?

Изначально в отборе проектов реставрации приняли участие 211 памятников архитектуры. Часть из них не была рассмотрена, поскольку они являются объектами коммунальной формы собственности.

В результате в программу допустили 109 проектов. От Одессы и области были поданы заявки на ремонт шести объектов, это:

сгоревший дом Асвадурова на Троицкой, 25;

здание Археологического музея;

здание Художественного музея;

здание Областной филармонии;

Белгород-Днестровская крепость;

здание Одесской мэрии.

Но ни один из этих культурно-исторических памятников в «Большую реставрацию» не внесли.

Позже Министерство культуры и информационной политики добавило в список объектов, подлежащих реставрации, еще 26 достопримечательностей. В том числе — три одесских памятника архитектуры. На этот раз субвенции Минкульта выделили и для коммунальных учреждений.

Что будут реставрировать в Одессе?

Таким образом, в Одессе за государственный счет будет отреставрировано здание Одесского художественного музея, находящегося на улице Софииевской, 5а. Он расположен во дворце семьи польских магнатов Потоцких — памятнике архитектуры начала XIX века.

Также в список «Большой реставрации» попал Музей западного и восточного искусства, расположенный на Пушкинской, 9. Он занимает дворец, созданный в средине XIX века архитектором Людвигом Оттоном для помещика Александра Абазы.

Обещают отреставрировать и Одесскую областную филармонию на Бунина, 15. Находится она в здании Новой биржи, возведенном в конце XIX века в стиле венецианского неоренессанса главным городским архитектором Александром Бернардацци.

Профинансируют проекты из государственного бюджета уже в 2022 году. А в дальнейшем, по заверению министра культуры Александра Ткаченко, программа «Большая реставрация» будет расширяться.

Ранее мы рассказывали об удивительной истории дворца Абазы в Одессе.