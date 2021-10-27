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Большая реставрация в Одессе: каким объектам повезло

Большая реставрация в Одессе: каким объектам повезло

Большинство памятников архитектуры в Украине нуждаются в восстановлении. Для этого в рамках правительственной программы «Большое строительство» был запущен проект «Большая реставрация».

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В Одессе за государственный счет в рамках программы «Большая реставрация» пообещали отремонтировать филармонию, худмузей и музей западного и восточного искусства.

Как отбирали объекты для Большой реставрации в Украине и Одессе?

Изначально в отборе проектов реставрации приняли участие 211 памятников архитектуры. Часть из них не была рассмотрена, поскольку они являются объектами коммунальной формы собственности.

В результате в программу допустили 109 проектов. От Одессы и области были поданы заявки на ремонт шести объектов, это:

  • сгоревший дом Асвадурова на Троицкой, 25;
  • здание Археологического музея;
  • здание Художественного музея;
  • здание Областной филармонии;
  • Белгород-Днестровская крепость;
  • здание Одесской мэрии.

Но ни один из этих культурно-исторических памятников в «Большую реставрацию» не внесли.

Позже Министерство культуры и информационной политики добавило в список объектов, подлежащих реставрации, еще 26 достопримечательностей. В том числе — три одесских памятника архитектуры. На этот раз субвенции Минкульта выделили и для коммунальных учреждений.

список Большая реставрация Одесса

Что будут реставрировать в Одессе?

Таким образом, в Одессе за государственный счет будет отреставрировано здание Одесского художественного музея, находящегося на улице Софииевской, 5а. Он расположен во дворце семьи польских магнатов Потоцких — памятнике архитектуры начала XIX века.

Дворец Абазы

Дворец Абазы

Также в список «Большой реставрации» попал Музей западного и восточного искусства, расположенный на Пушкинской, 9. Он занимает дворец, созданный в средине XIX века архитектором Людвигом Оттоном для помещика Александра Абазы.

Одесская филармония

Здание Одесской филармонии (фото турагентства «Тудой-сюдой»)

Обещают отреставрировать и Одесскую областную филармонию на Бунина, 15. Находится она в здании Новой биржи, возведенном в конце XIX века в стиле венецианского неоренессанса главным городским архитектором Александром Бернардацци.

Профинансируют проекты из государственного бюджета уже в 2022 году. А в дальнейшем, по заверению министра культуры Александра Ткаченко, программа «Большая реставрация» будет расширяться.

Ранее мы рассказывали об удивительной истории дворца Абазы в Одессе.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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