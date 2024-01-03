Новости Одессы и Одесской области

В Одессе не могут найти водителей на автобусы-великаны

В Одессе не могут найти водителей на автобусы-великаны

На 18-метровые автобусы, подаренные Одессе городом-побратимом Регенсбургом, не нашлось водителей. Только семь мужчин откликнулись на запрос. А нужно 18.

Об этом сегодня, 3 января, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает «Суспільне. Одеса”.

Потому мэр Одессы не исключает вариант, что на должность водителей 18-метровых автобусов будут искать и обучать женщин.

Мэр напомнил, что Одессе немецкий город-побратим подарил десять таких автобусов. Дополнительно Одесские власти ведут переговоры со Стамбулом о передаче подобного транспорта. Но возникла неожиданная проблема с водителями, поскольку многие мужчины ушли на фронт защищать страну, поэтому сейчас наблюдается такая нехватка кадров.

По словам мэра, количество мужчин, которые могут управлять таким транспортом, не найдено в достаточном количестве. Поэтому сейчас ведутся переговоры с партнерами, чтобы обеспечить обучение женщин на таком транспорте.

Читайте также: В Одессе возродят автобусный маршрут: с автобусами-гармошками и льготами (фото)

Мэр добавил, что помощь с обучением предлагают также партнеры из Регенсбурга и Берлина.

У нас есть школы, где учат, но нам пошли на встречу и Регенсбург, и Берлин и предлагают обучать водителей. Если мы запускаем маршрут, то должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его.

заметил Труханов.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить