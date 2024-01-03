В Одессе не могут найти водителей на автобусы-великаны

Об этом сегодня, 3 января, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает «Суспільне. Одеса”.

Потому мэр Одессы не исключает вариант, что на должность водителей 18-метровых автобусов будут искать и обучать женщин.

Мэр напомнил, что Одессе немецкий город-побратим подарил десять таких автобусов. Дополнительно Одесские власти ведут переговоры со Стамбулом о передаче подобного транспорта. Но возникла неожиданная проблема с водителями, поскольку многие мужчины ушли на фронт защищать страну, поэтому сейчас наблюдается такая нехватка кадров.

По словам мэра, количество мужчин, которые могут управлять таким транспортом, не найдено в достаточном количестве. Поэтому сейчас ведутся переговоры с партнерами, чтобы обеспечить обучение женщин на таком транспорте.

Мэр добавил, что помощь с обучением предлагают также партнеры из Регенсбурга и Берлина.

У нас есть школы, где учат, но нам пошли на встречу и Регенсбург, и Берлин и предлагают обучать водителей. Если мы запускаем маршрут, то должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его.

заметил Труханов.