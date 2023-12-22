В Одессе автобусы-великаны вышли на маршруты: подробности (видео)

На улицах Одессы сегодня увидели долгожданные автобусы-великаны, которые должны соединить ул. Семена Палия с центром города – ул. Преображенской.
Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.
Как сообщают горожане, автобусы-гармошки несколько дней можно увидеть на улицах Пересыпского района. На табло автобусов светится номер маршрута №141. Но 141 маршрут образца 2023 будет иметь несколько иную схему движения. Его продолжат от Пересыпи до улицы Преображенской (угол улицы Пастера) в центре Одессы.
По рассказам одесситов автобусы останавливаются на всех остановках для общественного транспорта, которые определены маршрутом. Но перевозку пассажиров пока не осуществляют.
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Можно предположить, что таким образом осуществляется обкатка автобусов и построение хронометража маршрута для создания графика.
Полноценный запуск нового маршрута начнется после того, как в Одессу приедут еще пять автобусов из Регенсбурга. Всего город-побратим подарил нашему городу 10 низкопольных сдвоенных пассажирских автобусов марки Mersedes.
Напомним, ранее «Одесская жизнь» уже писала, что на 141 маршруте будут действовать такие же льготы на проезд, как в городском электротранспорте. Так что даже пенсионеры смогут ездить бесплатно. Конечно, при наличии пенсионного удостоверения.