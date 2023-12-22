Новости Одессы и Одесской области

В Одессе автобусы-великаны вышли на маршруты: подробности (видео)

В Одессе автобусы-великаны вышли на маршруты: подробности (видео)

На улицах Одессы сегодня увидели долгожданные автобусы-великаны, которые должны соединить ул. Семена Палия с центром города – ул. Преображенской.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

Как сообщают горожане, автобусы-гармошки несколько дней можно увидеть на улицах Пересыпского района. На табло автобусов светится номер маршрута №141. Но 141 маршрут образца 2023 будет иметь несколько иную схему движения. Его продолжат от Пересыпи до улицы Преображенской (угол улицы Пастера) в центре Одессы.

По рассказам одесситов автобусы останавливаются на всех остановках для общественного транспорта, которые определены маршрутом. Но перевозку пассажиров пока не осуществляют.

Читайте также: Новая конечная остановка для одесских автобусов-великанов: как выглядит (фоторепортаж)

Можно предположить, что таким образом осуществляется обкатка автобусов и построение хронометража маршрута для создания графика.

Полноценный запуск нового маршрута начнется после того, как в Одессу приедут еще пять автобусов из Регенсбурга. Всего город-побратим подарил нашему городу 10 низкопольных сдвоенных пассажирских автобусов марки Mersedes.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» уже писала, что на 141 маршруте будут действовать такие же льготы на проезд, как в городском электротранспорте. Так что даже пенсионеры смогут ездить бесплатно. Конечно, при наличии пенсионного удостоверения.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить