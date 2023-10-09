Популярный одесский троллейбус вернулся на свой маршрут

С сегодняшнего дня, 9 октября 2023 года, троллейбусный маршрут №10 работает в привычном формате – машины курсируют между улицей Инглези и Пересыпьским мостом (остановка «улица Приморская»).

Об этом сообщают в «Одесгорэлектротрансе».

Спецлужбы завершили ликвидацию последствий ракетного удара по Одессе 23 июля, когда одна из ракет попала в дом на Приморской улице. С тех пор «десятка» работала до Ришельевской.

С 9 октября работа троллейбусного маршрута №10 возобновлена в полном объеме.

Напомним, в Одессе курсирует ночной электротранспорт – два трамвая и один троллейбус. Расписание можно узнать здесь.

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