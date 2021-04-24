Новости Одессы и Одесской области

Распоясавшиеся вандалы и начало сезона круизов – чем запомнилась в Одессе пятница, 23 апреля

Распоясавшиеся вандалы и начало сезона круизов – чем запомнилась в Одессе пятница, 23 апреля

В пятницу, 23 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

На скалистом пляже «Лагуна» в Одессе заметили строительную технику.

Одесский городской ГАСК выдал разрешение на строительство жилого дома по улице Базарной, фактически на углу Старобазарного сквера.

Одесситов просят помочь найти вандалов, бьющих стекла на остановках. Так, с начала этого года хулиганы уничтожили стекольные блоки на 38 остановочных комплексах.

Исполком Одесского городского совета намерен обязать компании, которые вывозят в городе мусор, устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов.

В Измаиле Одесской области открылся сезон захода круизных судов.

Ученые сосчитали количество дельфинов и китоподобных животных в Черном и Средиземном морях.

Фото из архива «Одесской жизни»

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