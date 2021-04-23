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Ученые сосчитали дельфинов в Черном море (видео)

Ученые сосчитали дельфинов в Черном море (видео)

Ученые сосчитали количество дельфинов и китоподобных животных в Черном и Средиземном морях.

Это исследование проходило в рамках международного проекта, в котором с украинской стороны участвовали ученые из Украинского научного центра экологии моря (Одесса).

Результаты исследования презентованы 22 апреля.

В целом исследованию подвергли более 60% акватории Черного моря. Выяснилось, что на этой территории обитают 41 000 дельфинов-афалин, 118 000 обычных дельфинов, 94 000 морских свиней. Данные могут быть скорректированы.

Впрочем, исследователи пришли к выводу, что “состояние популяций черноморских китоподобных не ухудшилось за последние 20 лет, что дает основание для осторожного оптимизма относительно их будущего”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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