В одесском Старобазарном сквере собрались строить 6-этажный дом

Одесский городской ГАСК выдал разрешение на строительство жилого дома по улице Базарной, фактически на углу Старобазарного сквера.

Как сообщил глава ГАСКа, депутат Одесского горсовета Александр Авдеев, разрешение на новое строительство его ведомство выдало компании «Аекса Девелопмент». Эта компания собирается возвести шестиэтажный жилой дом с подземным паркингом, а также благоустраивать прилегающую территорию по улице Базарной, 61.

Издание «Одесский курьер» опубликовало аэрофото Старобазарного сквера. Судя по фото, новострой разместится в верхней левой части – неподалеку от Успенского собора.

Также сообщается, что фирма-застройщик зарегистрирована по месту строительства – улице Базарной, 61. Ее руководитель Владимир Якубик является риэлтором агентства недвижимости «Юго-Запад».

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Фото: Одесский курьер