Одесситов просят помочь найти вандалов, бьющих стекла на остановках

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в последнее время в Одессе неизвестные хулиганы ежедневно бьют стекла остановочных комплексов.

С начала текущего года вандалы уничтожили стекольные блоки на 38 остановках. Последние два случая произошли 21 и 22 апреля по улице Водопроводной (остановка «Завод «Стальканат») и по Овидиопольской дороге, 4 (угол улицы Кордонной).

В мэрии просят всех кто стал свидетелем вандализма, об этом по телефону: 102 (полиция) или (048) 788-20-89 (приемная КП «Городские дороги»).

Также в горсовете напоминают, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Фото: od.vgorode.ua