Новости Одессы и Одесской области

Одесситов просят помочь найти вандалов, бьющих стекла на остановках

Одесситов просят помочь найти вандалов, бьющих стекла на остановках

Одесский городской совет просит одесситов помочь в поиске распоясавшихся вандалов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в последнее время в Одессе неизвестные хулиганы ежедневно бьют стекла остановочных комплексов.

С начала текущего года вандалы уничтожили стекольные блоки на 38 остановках. Последние два случая произошли 21 и 22 апреля по улице Водопроводной (остановка «Завод «Стальканат») и по Овидиопольской дороге, 4 (угол улицы Кордонной).

В мэрии просят всех кто стал свидетелем вандализма, об этом по телефону: 102 (полиция) или (048) 788-20-89 (приемная КП «Городские дороги»).

Также в горсовете напоминают, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Фото: od.vgorode.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить