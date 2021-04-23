В Измаиле стартовал сезон круизов (видео)

В Измаиле Одесской области открылся сезон захода круизных судов.
Первым прибыло судно из Румынии. Это пассажирский теплоход “Диана”, который ходит по Дунаю под голландским флагом, сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Ранее сообщалось, что румынские круизные компании включили Измаил в свои туристические маршруты по дельте Дуная.
Предполагается, что туристы будут находиться в Украине в течение 3 дней. За это время их будут знакомить с историей, фольклором, культурой Бессарабии и ее гастрономическими особенностями.
Меморандум о сотрудничестве между коммунальным учреждением Измаильского горсовета «Бюро содействия инвестициям» и Ассоциацией менеджмента туристических направлений и объектов дельты Дуная (Румыния) был подписан ещё в 2019 году, но из-за пандемии COVID-19 его реализацию отложили.
Ранее Одесский морпорт заявил о готовности принимать круизные лайнеры в новом сезоне.