В Одессе установят контейнеры для раздельного сбора отходов

Исполком Одесского городского совета намерен обязать компании, которые вывозят в городе мусор, устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов. Такое решение чиновники приняли на недавнем заседании исполкома. Причина – утверждение нового санитарного регламента.

Так, раздельные мусорные баки должны уже в ближайшее время появиться во всех районах города, как во дворах многоэтажек, так и в частном секторе и на территориях компаний и учреждений.

Как пояснила директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских, помимо сознательного подхода горожан к сбору мусора, это также поможет подсчитать необходимое количество контейнеров и спецтехники для вывоза бытовых отходов.

«Сейчас в городе такой схемы не было. Хотя она обусловлена законом о благоустройстве и законом об отходах. После утверждения этой схемы мы заключаем соглашения с мусоровывозящими компаниями. В тех соглашениях обязательным будет пункт о раздельном сборе вторичного сырья», — сказала Мостовских.

Кроме того, в рамках нового санитарного регламента в Одессе продолжат устанавливать подземные мусорные баки. Сейчас в центре города их уже более 15. Их конструкция позволяет диспетчерам блокировать контейнеры после полного заполнения отходами.

«Наши люди привыкли запихивать что-то куда-то, куда оно уже не запихивается. Этого уже не будет происходить, потому что открыть они эту горловину не смогут. Мало того, мы пошли по пути, чтобы сокращать время опорожнения контейнеров. Поэтому у водителя мусоровывозящей машины будет возможность уже с пульта начинать подъем мусорных контейнеров», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала «Одесская жизнь», на Соборной площади в центре Одессы установили две секции подземных мусорных хранилищ по шесть контейнеров в каждой.

По сравнению со своими предшественниками, появившимися в прошлом году на Приморском бульваре, улицах Гаванной и Греческой, новые системы оборудованы электроприводом и заряжаются от солнечных батарей. Кроме того, система хранилищ оборудована собственным wi-fi. Предполагается, что коммунальщики будут получать оповещение на телефон и вовремя вывозить мусор.

В ближайшее время подобные подземные хранилища будут установлены на углу улиц Малой Арнаутской и Ришельевской и на улице Греческой.

Новые контейнеры обошлись городу в 2 360 миллиона гривен.

Ранее также сообщалось, что в Одессе собираются обустроить больше площадок для строительного и крупногабаритного мусора.

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Фото Одесской ОГА