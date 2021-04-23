На пляже “Лагуна” в Одессе появилась строительная техника (видео)

На скалистом пляже “Лагуна” в Одессе заметили строительную технику. Техника там работала 22 апреля.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул. Он оповестил об этом полицию и выложил соответствующее видео в Фейсбуке. По словам активиста, работы приостановлены.

Ранее активисты сообщали о строительных работах на Чкаловском пляже, который примыкает к Лагуне. Причем, работы эти велись ночью.

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Фото: Демьян Ганул