Ракетный удар по Сергеевке: когда начнут капремонт разрушенной девятиэтажки

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных коммуникаций и подключение их к сети.

На полное восстановление дома из бюджета будет выделено 75 миллионов грн.

Срок выполнения работ — 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что прежде чем объявить тендер, служба восстановления провела публичные консультации с представителями строительных компаний. Участникам рассказали о плане восстановления и обсудили процедуру закупки и основные тендерные требования.

Как россия ударила по мирным жителям Сергеевки

1 июля 2022 года ночью враг нанес удар тремя ракетами типа Х-22 по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Одна из них попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

В ту роковую ночь в Сергеевке погибли 22 человека – 16 в многоэтажке и 5 на базах отдыха. В числе погибших был 11-летний мальчик. 39 пострадавших госпитализировали. Еще одна женщина умерла в больнице спустя несколько дней.

На первом этапе восстановлением разрушенного дома занимался Сергеевский поселковый совет. В пострадавших квартирах заменили окна, восстановили электроснабжение, строители установили перекрытие между этажами и внутри жилья.

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