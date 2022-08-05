Было море крови и слез: медик рассказала, как спасали раненых в Сергеевке

Старший фельдшер одной из больниц в Одесской области рассказала, как медики принимали и спасали жертв российского ракетного удара по Сергеевке 1 июля 2022 года.

Удивительную историю человечности, мужества и профессионализма опубликовало Министерство охраны здоровья Украины.

В сообщении МОЗ сказано, что это История, которую невозможно читать без слез благодарности медикам за их работу. А рассказала ее журналистам старший фельдшер одной из областных больниц Вера Ефремова.

Чтобы спасти человека, нужна совместная работа всего персонала

«Подняла главного врача, собрала санитарок, стучала во все отделения, созванивалась с фельдшерами в скорых. Я делала все, чтобы максимально быть готовыми к приему пострадавших от взрывов в Сергеевке. Потому что время в экстренной медицине – это не просто золото, это жизнь.

От того, как старший фельдшер подготовит больницу, скоординирует медиков, предоставит всю важную информацию – зависит жизнь людей. Чтобы больницы были готовы, хирурги проинформированы о состоянии пациентов, чтобы были носилки, медикаменты, санитарки. Это совместная работа, и это много значит.

У нас есть 20-30 минут, чтобы развернуть госпиталь

Когда раздались взрывы в Сергеевке, мне позвонил фельдшер с местной подстанции, Игорь. Сказал, что это ужас. Пожар, дым, раненые, погибшие. Я поняла, что привезут не менее 20 человек, и надо готовиться. Потом оказалось, что их – 40.

Я подняла с кровати главврача, говорю: «У нас есть 20-30 минут, чтобы развернуть госпиталь – травматологию, хирургию, реанимацию, лаборантов. Поднимайте всю больницу». Сама бегала по отделениям, стучала, говорила: «Выходите, готовьтесь, будет много раненых». Собрала всех санитарок, подготовила носилки. Мы должны выиграть время.

Когда все готовы заранее – это минуты, спасающие жизнь

Когда операционная открыта, когда морально уже все готовы – эти 10-15-20 минут для пострадавшего, которого привозят, – золотое время. Это минуты, за которые ты можешь спасти человека. Это минуты, за которые ты можешь ее потерять. И мы все отчаянно сражались за них.

А потом стали привозить… Скорые летели к нам одна за другой. Вой сирен по городу, дети без сознания, море крови в кабинах. Это невозможно передать. Я видела слезы на глазах медиков, но мы все держались, все понимали. Фельдшеры сразу одевали по шесть перчаток, чтобы просто их снимать и снимать. Девушки-фельдшерки даже не замечали, что полностью пропитаны кровью. Я носила перевязочные, обезболивающие, просто подходила и спрашивала, что нужно.

Война коснулась и нас…

В нашей профессии, кроме оказания медицинской помощи, значительную роль играет своевременное информирование и координация. И мы выиграли время. В ту ночь, после взрывов в Сергеевке, мы выиграли это время. Все было готово, каждый был на своем месте.

За 46 лет моего стажа это было единственное дежурство, которого не сотрешь из памяти. Я всюду была, в разных ситуациях: и больших, и маленьких. Работала на кардиологической машине, когда были и ДТП, и пожары, но такое… Когда меня спрашивают, как оно было, я говорю: «Война и нас коснулась…»

Напомним, что 1 июля, посре российского ракетного удара по поселку Сергеевка Одесской области, был разрушен жилой 9-этажный дом и две базы отдыха. Погибли 22 человека, 37 были ранены. Среди погибших 1 ребенок, ранения получили 6 детей.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в результате ракетного удара российскими военными по курортному поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе погиб 21 мирный житель и 39 человек был госпитализированы.

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