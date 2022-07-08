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Число жертв ракетного удара по Сергеевке выросло до 22

Число жертв ракетного удара по Сергеевке выросло до 22

В Белгород-Днестровской районной больнице скончалась Гулия Бородина, раненная в результате ракетного удара по пгт Сергеевка 1 июля. Таким образом, число жертв российского террора выросло до 22 человек.

О смерти женщины сообщил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

В течение недели Гулия Бородина находилась в реанимации на аппарате жизнеобеспечения, но из-за полученных ранений врачам не удалось стабилизировать ее состояние.

Одна из жертв удара по Сергеевке

Гулия Бородина, фото Татьяны Тутаровой

Женщина работала уборщицей на базе отдыха в Сергеевке, куда в ночь на 1 июля попала российская ракета. В ночь, когда произошел взрыв, она спала в одной из комнат.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в результате ракетного удара российскими военными по курортному поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе погиб 21 мирный житель и 39 человек был госпитализированы.

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Источник: Суспiльне

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Редакция ПРОФИЛЬ

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