Новости Одессы и Одесской области

Итоги 1 июля: адский день — россияне убили в Сергеевке 21 человека, 38 ранили

Итоги 1 июля: адский день — россияне убили в Сергеевке 21 человека, 38 ранили

Ночью враг нанес удар тремя ракетами по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Ударом был разрушен многоэтажный дом и база отдыха.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Погиб 21человек. Из них один мальчик 12-ти лет. Госпитализировано 38 человек из них пятеро детей, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Сегодня, обычно спокойный руководитель области, не сдерживал эмоций:

Выродки, которые запускали ракеты по мирному поселку, лишь подтвердили, что конечная цель россии – это геноцид украинского народа. В очередной раз нелюди заявили, что били по складу с боеприпасами. Может расскажите об этом погибшему ребенку, или мальчику, который сейчас находится в реанимации?! Там не было никаких военных объектов! Россия уже никогда не отмоется от статуса государства террориста, потому что он написан кровью наших детей. Мы отомстим за каждого погибшего и раненного. Слава Україні! Смерть ворогам!

— сказал Максим Марченко.

А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сказал сегодняшнем дне, что это был особый, адский, день для Одещины, да и для всей Украины. И добавил, что сейчас все дни для нашей страны особенные. Потому что каждый день гибнут наши люди.

Хочу поблагодарить наших спасателей, наших медиков и представителей местного самоуправления, которым пришлось столкнуться с очередным террористическим актом россии. Давайте помнить, какой ценой нам дается победа,

— сказал Братчук.

Напомним, что 2 июля в Одесской области объявлен днем траура в память о погибших мирных жителях Сергеевки.

сергеевка вечная память

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить