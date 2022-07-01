Итоги 1 июля: адский день — россияне убили в Сергеевке 21 человека, 38 ранили

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Погиб 21человек. Из них один мальчик 12-ти лет. Госпитализировано 38 человек из них пятеро детей, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Сегодня, обычно спокойный руководитель области, не сдерживал эмоций:

Выродки, которые запускали ракеты по мирному поселку, лишь подтвердили, что конечная цель россии – это геноцид украинского народа. В очередной раз нелюди заявили, что били по складу с боеприпасами. Может расскажите об этом погибшему ребенку, или мальчику, который сейчас находится в реанимации?! Там не было никаких военных объектов! Россия уже никогда не отмоется от статуса государства террориста, потому что он написан кровью наших детей. Мы отомстим за каждого погибшего и раненного. Слава Україні! Смерть ворогам!

— сказал Максим Марченко.

А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сказал сегодняшнем дне, что это был особый, адский, день для Одещины, да и для всей Украины. И добавил, что сейчас все дни для нашей страны особенные. Потому что каждый день гибнут наши люди.

Хочу поблагодарить наших спасателей, наших медиков и представителей местного самоуправления, которым пришлось столкнуться с очередным террористическим актом россии. Давайте помнить, какой ценой нам дается победа,

— сказал Братчук.

Напомним, что 2 июля в Одесской области объявлен днем траура в память о погибших мирных жителях Сергеевки.