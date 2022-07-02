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В Сергеевке от российской ракеты погибли мама и сын

В Сергеевке от российской ракеты погибли мама и сын

От ракетного удара на базе отдыха в Сергеевке погибли женщина и 11-летний сын. Отец мальчика в больнице.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесской облгосадминистрации.

Когда российская ракета попала в базу отдыха «Годжи» в Сергеевке, там в одном из помещений находилась семья: муж, жена и их 11-летний сын.

По данным руководства области, под завалами здания обнаружили тело ученика седьмого класса Академического лицея г. Белгород-Днестровского Дмитрия Рудницкого.

В момент обстрела мальчик находился вместе с родителями на их рабочем месте. Мать Дмитрия тоже погибла, а его отец находится в больнице.

В августе Диме Рудницкому, которыйродился в 2010 году, должно было исполниться 12 лет. Мальчик с мамой погибли на месте. За жизнь его отца сейчас борются врачи.

Напомним, что В ночь на 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по пгт. Сергеевка в Одесской области. Были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха.

Всего погиб 21 человек, 16 в девятиэтажном жилом доме и 5 на базах отдыха. 39 пострадавших госпитализировали.

В связи с трагедией в Сергеевке суббота, 2 июля 2022 года, объявлена в Одесской области днем траура.

Фото Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации

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Редакция ПРОФИЛЬ

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