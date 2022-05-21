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В Одессе восстановят пострадавший от попадания ракеты ЖК «Тирас»

В Одессе восстановят пострадавший от попадания ракеты ЖК «Тирас»

23 апреля в результате ракетного обстрела Одессы были  повреждены две секции ЖК Тирас. После проведения экспертиз, городские власти пришли к выводу, что здание можно восстановить.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Всего в результате попадания ракеты было разрушено более 400 кв. м несущих конструкций на четырех этажах, 30 квартир одесситов уничтожены полностью, еще 62 получили разрушения различной степени.

20 мая 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание в связи с окончанием первоочередных противоаварийных работ ЖК «Тирас». В ходе работ были укреплены аварийные конструкции и стабилизировано здание, что помогло остановить его дальнейшее разрушение.

По результатам совещания принято решение начать восстановительные работы двух пострадавших секций.

«Попадание ракеты в жилой дом — это общая беда всех одесситов. Я благодарен всем, кто откликнулся и совместно с городскими структурами оказывает помощь», сказал Геннадий Труханов.

ЖК Тирас
ЖК Тирас
ЖК Тирас

 

Напомним, что угодившая в жилой комплекс российская крылатая ракета забрала 8 человеческих жизней, в том числе 3-х месячной девочки. Десятки одесситов были ранены.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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