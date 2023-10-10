Ракетний удар по Сергіївці: коли почнуть капремонт зруйнованої дев’ятиповерхівки

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

За проектом передбачено комплексне відновлення будівлі з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, улаштуванням усіх основних комунікацій та підключення їх до мережі.

На повне відновлення будинку із бюджету буде виділено 75 мільйонів грн.

Термін виконання робіт – 31 грудня 2024 року.

Повідомляється, що перед тим, як оголосити тендер, служба відновлення провела публічні консультації з представниками будівельних компаній. Учасникам розповіли про план відновлення та обговорили процедуру закупівлі та основні тендерні вимоги.

Як росія вдарила по мирних жителів Сергіївки

1 липня 2022 року вночі ворог завдав удару трьома ракетами типу Х-22 по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Одна з них потрапила до дев’ятиповерхового будинку в центрі Сергіївки, внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи пошкоджено 105.

Тієї фатальної ночі в Сергіївці загинули 22 людини – 16 у багатоповерхівці та 5 на базах відпочинку. Серед загиблих був 11-річний хлопчик. 39 постраждалих госпіталізували. Ще одна жінка померла в лікарні за кілька днів.

На першому етапі відновленням зруйнованого будинку займалася Сергіївська селищна рада. У постраждалих квартирах замінили вікна, відновили електропостачання, будівельники встановили перекриття між поверхами та усередині житла.

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