Пушкін, Бабель, Глушко та інші: які пам’ятники в Одесі вирішено демонтувати

Таке рішення було прийнято сьогодні, 4 грудня 2024 року, на черговій сесії міськради.

Зокрема, депутати прийняли зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів на проєктування демонтажу пам’ятників, що містять імперську російську символіку.

Так, окрім пам’ятників Пушкіну на Приморському бульварі та на вулиці Італійській (колишній Пушкінській), до переліку увійшли:

Пам’ятник ученому-ракетобудівнику Валентину Глушку;

Братська могила червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі в січні 1918 року;

Колона Олександра II;

Пам’ятник Зої Космодем’янській;

Бюст маршалу-одеситу Родіону Малиновському; Генералу Івану Черняховському;

Пам’ятник льотчику Валерію Чкалову;

Пам’ятник Ісааку Бабелю;

Пам’ятник Олександру Марінеско;

Стіна чекістів;

Пам’ятник комсомольцям Одеської області.

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Ймовірно, всі пам’ятники будуть демонтовані та перенесені до планованого музею імперського та радянського минулого.

«Слід зазначити, що питання не викликало дискусій… Але не все так просто, для початку Управління капітального будівництва (УКБ) повинно провести обстеження пам’ятників, щоб зрозуміти, скільки буде коштувати їх демонтаж, і вже після УКБ повинні оголосити тендер. Але тут немає чіткого часу і меж.

За даними наших джерел у мерії, міська влада не збирається поспішати з реальним демонтажем пам’ятників. Навпаки, вона зробить усе, щоб вони достояли до виборів і для цього у неї є маса можливостей. Як мінімум потрібно ще дозвіл від ЮНЕСКО», – пише з цього приводу видання «Думська».

Раніше в ЮНЕСКО дали відповідь на гучний «Одеський лист», в якому противники деколонізації топонімів, названих на честь російських письменників та інших наукових і культурних діячів, а також зносу пам’ятників в Одесі просили відкласти рішення щодо деколонізації культурної спадщини Одеси до кінця війни.