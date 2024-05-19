Улица Чкалова в Одессе: чем прославился конкурент Гагарина

Его именем называли детей

С тем еще настроением ехал я по Одессе в арендованном бусике в конце декабря 2022 года… Бусик был весь завален нашим домашним скарбом в чемоданах, мешках, баулах и здоровенных клетчатых сумках с когда-то казавшимся юморным названием «мечта оккупанта». Именно «благодаря» чертовым оккупантам мы были вынуждены покинуть родной Херсон, истекавший кровью мирных горожан от регулярных артобстрелов с Левобережья. И вот с настроением «кисло в чубчик» я еду по Одессе в снятую через Интернет квартиру на какой-то там неизвестной мне Большой Арнаутской. Такой и в помине не было, когда в начале 1970-х я здесь учился в институте связи. Притормаживаем перед финишем, гляжу в окошко – японский городовой! – так это ж моя родная улица Чкалова! А вот рядышком с Треугольным переулком, по которому я студентом в баню на Асташкина ходил, – трехэтажка, где я жил со 2-го по 5-й курс!

Но вернемся же к тому, кто такой Валерий Чкалов. В 1930-е годы это был кумир всего СССР! Летчик-испытатель, летчик с большой буквы, летчик божьей милостью, любимец народа с реально всенародной известностью, с которой в дальнейшем могло сравниться, к примеру, всенародное восхищение первым летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным. Когда восторгавшаяся Чкаловым детвора 1930-х выросла и наплодила свою детвору, Чкалов оставался в их сердцах, и в стране появилось множество Валериев. Один из них – автор этих строк. Помню, как мне – первокласснику, в ответ на вопрос, почему меня Валерой назвали, папа протянул детскую книжонку с фото авиатора у самолета на обложке: вот, мол, какой был твой тезка, бери пример.

Кочегар, который влюбился в самолеты

Родился Валерий Павлович в 1904 году. В 1916-м окончил сельскую начальную школу, стал работать с отцом подручным молотобойца, потом – кочегаром на землечерпалке. В 1919 году он впервые увидел аэроплан и загорелся мечтой об авиации.

Валерий вступил добровольцем в Красную армию и начал работать учеником слесаря-сборщика самолетов в авиапарке. В 1921 году добился направления на учебу в Теоретическую школу авиации Рабоче-крестьянского воздушного флота. После ее окончания в 1923 году был направлен в военную школу летчиков, где совершил свой первый самостоятельный полет. Затем окончил Высшую школу военных летчиков.

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Лихой и нетрезвый старт

Начав в 1924 году армейскую службу, он проявил себя как дерзкий и отважный летчик. Совершал рискованные полеты, за что получал взыскания, его неоднократно отстраняли от полетов. Было дело, Чкалов пролетел под мостом в Ленинграде. Ну и имел серьезные проблемы с дисциплиной, которые окончились плачевно – в 1925 году Чкалов был осужден трибуналом на 1 год лишения свободы за «дискредитацию авторитета и звания командира» (вышел на службу под изрядным градусом). Вскоре срок снизили до полугода.

В 1927 году на курсах усовершенствования летного мастерства, где обучались иностранные (в основном немецкие) летчики-истребители, в показательных полетах Чкалов занял 1-е место.

В 1928 году в москве был воздушный парад. Чкалову было там разрешено делать фигуры высшего пилотажа на малой высоте. Шебутной мужик он был: в 1928 году его снова осудили за аварию. Шел на сверхмалой высоте и влетел в провода линии электропередачи.

Был обвинен в воздушном лихачестве и многочисленных нарушениях дисциплины. Трибунал влепил ему 1 год лишения свободы, а также Чкалова уволили из армии. Но через 16 дней по ходатайству самогО военного наркома Ворошилова наказание было заменено на условное.

Испытатель авиаматки и автор фигур пилотажа

До ноября 1930 года Чкалов работал в Ленинградском Осоавиахиме (ДОСААФ) летчиком-инструктором. Вскоре его восстановили в армии и направили на работу в Научно-испытательный институт ВВС. За 2 года работы в НИИ он совершил более 800 испытательных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов самолетов.

В 1931 году Чкалов участвовал в испытаниях т.н. авиаматки (воздушного авианосца), которая представляла собой тяжелый бомбардировщик, несший на своих крыльях и фюзеляже до 5 самолетов-истребителей. Он автор новых фигур высшего пилотажа – восходящего штопора и замедленной бочки.

Перелет в США и статус кумира

Осенью 1935 года родилась идея организовать рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс. Чкалов должен был возглавить экипаж самолета. Но перед этим, летом, уже была подобная попытка, она сорвалась из-за неисправности самолета.

Сталин указал другой маршрут: москва – Петропавловск-Камчатский. Перелет экипажа Чкалова стартовал 20 июля 1936 года и продолжался 56 часов до посадки на острове Удд в Охотском море (9375 км).

Чкалов продолжал добиваться разрешения на перелет в США, и в мае 1937 года его получил. Стартовал АНТ-25 18 июня с подмосковного аэродрома и 20 июня совершил посадку в Ванкувере, штат Вашингтон.

Протяженность перелета – 8504 километра. Все члены экипажа стали знаменитостями в Америке. Среди приветствовавших экипаж на американской земле были посол СССР в США Трояновский и Дж. К. Маршалл, будущий генерал и госсекретарь США, вскоре принявший экипаж у себя дома.

Смертельное испытание

Осенью 1937-го Чкалов при очередном испытательном полете из-за неполадки в моторе произвел посадку на лес, самолет был разбит, а летчик получил ранения. А 1 декабря 1938 года он был срочно отозван из отпуска для проведения испытаний нового истребителя.

Полет готовился в большой спешке, чтобы успеть до конца года. На собранной машине было выявлено 190 дефектов. Конструктор протестовал против этой гонки и… был отстранен. Дважды при рулежке самолета по земле мотор глох, сломалась тяга управления газом.

15 декабря температура воздуха была минус 25. Чкалова отговаривали вылетать, но тот не согласился. После взлета истребитель сделал 2 круга, а при заходе на посадку двигатель… «неожиданно» остановился. Самолет зацепился за электрические провода и врезался в землю. Чкалова выбросило из кабины на 10-15 метров, он ударился головой об арматуру, оказавшуюся в месте падения. От полученной травмы Чкалов скончался…

Чкалова убил Берия?

Оч-чень много голов полетело после этого. Но была и альтернативная версия причины гибели Чкалова. Ее уже в нынешнее время, на склоне своих лет, высказала Валерия Валериевна Чкалова – дочь авиатора.

По ее, да и не только ее, мнению, угробил популярного в народе Чкалова монстр по имени Лаврентий Берия. Будучи замом главы кровавого НКВД Ежова, он подсидел своего шефа и уже рассчитывал на его кресло, когда узнал о размышлениях Сталина по поводу назначения на этот пост Чкалова.

Якобы, Сталин был уверен, что наркомом НКВД должен быть человек, любимый народом, обладающий его доверием, а это был именно Чкалов. Берия уже тогда был всесильным, и у самолета «в нужный момент» отказал мотор…

Что же касается улицы Чкалова в Одессе, то его имя ей присвоили после 1945 года. Перед этим, еще в 1920-е годы она носила имя социалиста-террориста Герша Леккерта. А перед этим она была Большой Арнаутской, коей вновь и стала с обретением Украиной Независимости. Подчеркну, что законов о декоммунизации и деколонизации топонимов тогда еще не было, и этой одесской улице наряду с другими просто вернули ее исходное название.