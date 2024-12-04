В Одессе снесут памятники Пушкину — решение горсовета

Такое решение депутатами принято в ходе очередной сессии Одесского городского совета, которая проходит сегодня, 4 декабря.

Депутаты Одесского городского совета проголосовали за выделение средств на разработку проектов по демонтажу 12 памятников, в том числе и Пушкину. На проект каждого объекта планируется предоставить из бюджета города по 20 тысяч гривен.

Напомним, инициатива демонтажа памятника Пушкину принадлежит центральным органам власти. Ранее Министерство культуры изъяло памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Это открыло возможность их демонтировать.

Кроме памятника Пушкину, в Одессе планируют демонтировать и перенести 18 памятников, содержащих символику российской имперской политики. Об этом говорится в решения исполкома Одесского горсовета, который 23 сентября опубликовали на сайте мэрии. Учитывая распоряжение начальника Одесской ОГА Олега Кипера от 26 июля 2024 года, демонтаж будет осуществлять мэрия.

Против сноса памятника выступал мэр Одессы Геннадий Труханов, аргументируя тем, что он является частью реестра ЮНЕСКО и символом одесской истории и мировой культуры. Труханов считает, что сделать это означает отдать поэта россиянам, хотя он жил и творил в Одессе.