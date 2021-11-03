Ковид-сертификаты украинцев могут аннулировать – в Минздраве назвали условие

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, при каких условиях ковид-сертификаты могут быть аннулированы.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в комментарии “РБК-Украина”.

По словам замминистра, в случае если будет доказано, что медицинская запись недостоверна, она должна быть отменена, а сертификат – аннулирован.

Читайте также: В одесской фирме решили выдавать зарплату только привитым сотрудникам

При этом, как отметила Карчевич, на сегодняшний день случаев объявления сертификатов о вакцинации недействительными не отмечалось.

“Это, по всей видимости, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было”,

– отметила представитель МОЗ.

Она также уточнила, что вся информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

“Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы совершают “контрольные закупки” или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан”,

– рассказала Карчевич.

Другие новости по теме:

Фото: Интерфакс